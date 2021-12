Verstappen: “Altijd goede relatie gehad met Olav en Jack”

Verstappen begrijpt de beslissing van NENT om afscheid te nemen van Olav en Jack.

Er gebeurt zoveel op dit moment in de F1-wereld, dat het allemaal nauwelijks te bevatten is. Verstappen en Hamilton zijn verwikkeld in een hevige titelstrijd. Er gaat vandaag gereden worden in Saudi-Arabië, terwijl de locatie eigenlijk nog niet helemaal klaar is.

Daarnaast zijn we druk bezig met vorig jaar. Veel te laat komen er grote technische veranderingen aan in de reglementen. Deze gaan ervoor zorgen dat het makkelijker moet zijn om elkaar te volgen en in te halen. Vervolgens is er voor ons Nederlanders nóg een schok: we moeten nu niet meer kijken naar Ziggo, maar via ViaPLAY van de Nordic Entertainment Group.

Geen Olav en Jack meer

Die partij heeft besloten om Olav Mol en Jack Plooij niet meer te bellen. Voorheen werden Mol en Plooij overgenomen door de rechthebbenden (RTL, Ziggo), maar volgend jaar keren de heren niet meer terug. Wat vind Max Verstappen daar eigenlijk van? Aan Motorsport.com laat het volgende weten

Dit is een beslissing van de hele nieuwe organisatie voor volgend jaar, dus ja… Als zij een andere route in willen slaan, dan is dat zo. Van mijn kant moet ik zeggen dat ik altijd een hele goede relatie met Olav en Jack heb gehad. Aan de andere kant denk ik dat we elkaar vast nog wel weer tegenkomen, in Nederland of waar dan ook. Max Vertappen, in gesprek met Motorsport.com

Interviews

Zolang Max Verstappen deelneemt aan de F1, heeft hij te maken met Olav en Jack van Ziggo. Met name de interviews na de race worden door sommigen, eh, niet als interviews ervaren. De heren van Makkelijk Scoren leggen het eventjes uit. Plooij is als hij geïnterviewd wordt overigens wel minder bescheiden:

Met dank aan Jaap voor de tip!

Via: Motorsport.com