GP van Saudi-Arabië 2021: tijden en wat je moet weten

De apotheose van dit seizoen is bijna hier! Alles wat je moet weten over de GP van Saudi-Arabië 2021 lees je hier, op Autoblog!

Wie had dat gedacht, het blijft tot de zandbak spannend in de F1. Meestal waren de laatste paar races het aangluren niet waard. De wereldkampioen was immers al lang bekend (Hamilton!) en de enige keer in zeven jaar dat het niet het geval was, vond alleen de moeder van Nico Rosberg het spannend.

Maar we zitten nu bijna op de laatste race van het jaar. Dit weekend is er de GP van Saudi-Arabië, het weekend erna kunnen we genieten van de GP van Abu Dhabi. Voordat we verder gaan met alle ins en outs die je moet weten, hebben we hier de agenda voor je:

Zo laat begint de GP van Saudi-Arabië 2021:

Vrijdag 3 december

14:30 – 15:30 | Eerste vrije training

18:00 – 19:00 | Tweede vrije training



Zaterdag 4 december

15:00 – 16:00 | Derde vrije training

18:00 – 19:00 | Kwalificatie



Zondag 5 december

18:30 – 20:30 | Race

GP Saudi-Arabië 2021

Saudi-Arabië is al heel erg lang aan de Formule 1 verbonden. Ten eerste omdat de oliebranche onlosmakelijk is verbonden met de autoindustrie. Die twee hebben elkaar heel erg hard nodig. Hadden is wellicht het beter gekozen werkwoord. Nog een reden waarom het heel bijzonder is, is het overlijden van de legendarische teambaas Frank Williams. Hij liet zijn team destijds sponsoren door een Saudi-Arabische sponsor (Saudia Air), met de nodige successen.

Het circuit: Jeddah Corniche Circuit

Volgens NOS-correspondent Louis Dekker is het circuit nog niet helemaal af. Dat gaat nog spannend worden. Als het circuit wel op tijd af is, dan is het alsnog spannend. Natuurlijk, via de simulator weten de coureurs ongeveer wat ze kunnen verwachten. Het blijft echter de vraag hoe relevant die data is. Het Jeddah Corniche Circuit is het snelste stratencircuit, volgens de organisatoren.

Strikt genomen is het geen stratencircuit, zoals Melbourne, Baku of Monaco dat zijn. Het is echter geen permanent circuit. De lange stukken zijn Mercedes-territorium, maar er zitten ook een paar krappe bochten in waar de Red Bulls het goed moeten kunnen doen.

Wat je moeten weten over de GP van Saudi-Arabië?

Er zijn veel dingen die we niet weten, maar enkele dingen die gelukkig wél bekend zijn. We nemen ze even met je door:

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Saudi-Arabië 2021?

Voor de vijfde keer op rij neemt Pirelli dezelfde compounds mee. Dat betekent dat we C2, C3 en C4 banden hebben. C2 is hard (wit), C3 medium (geel) en C4 is soft (rood). Wel zijn de temperaturen ietsje hoger en is het asfalt heel erg nieuw. Het zal nog een hele uitdaging worden om de auto goed af te stellen.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Saudi-Arabië 2021?

Dit ga je gewoon niet geloven: het blijft droog! Het is aanzienlijk warmer dan in Qatar. Wel is er een verschil. De temperatuur ligt overdag een stuk hoger, maar het verval in de nacht is ietsje groter. Aangezien er in de avond geracet wordt, koelt het lekker af voor de Mercedes-motoren. Het is overigens alsnog minimaal 22-23 graden, dus écht afkoelen doet het niet.

Vrijdag is er verreweg de meeste kans op neerslag: 2%. Zaterdag en zondag is die kans nul procent. We zitten aan het water, dus is het wellicht interessant om te kijken naar de wind. Dat heeft op sommige circuits (Bahrein, Oostenrijk, Portugal) een rol van betekenis gespeeld. Op zondag gaat het beduidend harder waaien dan op vrijdag en zondag, maar met windkracht 2-3 mag dat geen naam hebben.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Saudi-Arabië 2021?

Het is duidelijk dat Mercedes een behoorlijke klap snelheid in de achterzak had. Op Brazilië reed Hamilton alsof ‘ie een V8 onder de kap had. Op Losail International Circuit was zijn plaats geen een moment in gevaar, ondanks dat hij met een oude motor reed. De potente Brazilië-motor wordt er nu ingelepeld. Wat dat betreft lijkt het erop dat Verstappen al een hele kluif kan hebben aan Bottas. De baan is namelijk bijzonder snel en lijkt in alles een typische Mercedes-baan te zijn.

Dus als er niets raars gebeurt, kan Hamilton hier het verschil tussen hem en Verstappen op 0 zetten. Een snelste raceronde en overwinning is zeker niet uitgesloten. Echter, het is een nieuwe baan en het zal aanzienlijk spannender zijn dan Qatar. Als er een crash plaatsvindt (kan voorkomen op een nieuwe baan waar je nog aan moet wennen) is de kans op een safety car behoorlijk groot. Er zal in zekere zin ook de nodige hoeveelheid geluk bij komen kijken. Maar als het een rustige race is, kan Hamilton onbedreigd de race winnen met de dominante Mercedes.

Waar kan je de GP van Saudi-Arabië 2021 volgen?

Er zijn drie manieren om de race te volgen:

Streams

De goedkoopste manier is om een stream op het internet te vinden. We hebben hier een overzichtje voor je. Houd er rekening mee dat het niet denderend is, maar ja, het is immers gratis. Oh ja, de malware is erger dan op websites waar filmpjes staan die YouTube niet accepteert.

Ziggo

We gaan ze missen, de heren van Ziggo. Het is namelijk de op één-na-laatste race voor Kamphues, Van Gameren, Plooij en Olav Mol. Volgend jaar heeft NENT de uitzendrechten en die nemen nieuwe mensen mee, waaronder Amber Brantsen. Het is dus zeker niet aan te raden om een Ziggo abonnement af te sluiten enkel en alleen voor de F1. Kijk je ook graag MotoGP, Indycar en dergelijke, dan is het zeker een aanrader. Mocht je al Ziggo in je pakket hebben, kun je de race zien op het open kanaal, nummer 14. Anders kun je ook een race kopen voor 3,99 op je smartphone, waarmee je kunt streamen naar je TV.

F1TV

Met de onzekerheid van NENT is het zeker aan te raden om naar F1TV te kijken. Het is een pakket waarmee je alles kunt doen namelijk. Alle races terugkijken van de afgelopen 30 jaar? Geen probleem. Alles trainingen volgen? Lukt ook. Daarnaast zijn er een hoop programma’s om de raceweekenden heen. Met name de analyses van Jolyon Palmer zijn de moeite waard. Ook handig: je kan de camerapositie kiezen én het commentaar.

Voorspelling GP van Saudi-Arabië 2021 redactie:

Op de redactie zijn we erg verheugd met het feit dat er drie F1-orakels rondlopen. Alledrie hebben ze hun eigen visie op wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk heeft @michaelras het bij het juiste eind.

Wouter

Hamilton Verstappen Bottas

Weer een nieuw circuit en dat zou in theorie betekenen dat de kansen helemaal open liggen. Alleen denkt de designer Tilke van het circuit dat een sterke motor hier voordelen biedt. En we weten dat Mercedes-AMG een paar paardjes bij heeft gevonden, dus Lewis gaat hier waarschijnlijk hoge ogen gooien. De finale-race wordt straks dus echt de finale race, pas dan wordt het kampioenschap beslist. Spannend is het dus wel :) Wouter, koopt hobbymatig veel benzine

Michael

Hamilton Verstapen Sainz

Zelf denk ik dat we dit weekend niet 1 van de 4 scenario’s gaan meemaken waarbij Max al het kampioenschap pakt. Natuurlijk. Hamilton zou ineens kunnen uitvallen. Maar hey, wanneer is er voor het laatst iemand echt uitgevallen door technische malheur. Alle teams hebben dat toch best aardig voor elkaar. Of ze pushen de limieten niet voldoende. Of de regels zijn gewoon te tam. Dat kan gewoon ook. Af en toe de dreiging van een ploffende motor maakte het vroeger toch ook wel interessant. Hamilton speelt op een nieuwe manier de underdog door zijn Covid opmerkingen. Dit verhaal zullen we tot in den treure moeten horen als hij de titel pakt: “this was my hardest season, because of long covid I could not reach my normal. blablabla” Ik heb er geen boodschap aan maar helaas verandert het waarschijnlijk niets aan de heersende Mercedes. Ik denk dan ook aan een Winnende Lewis deze GP met Max op de tweede plek en Sainz als derde, gewoon om het interessant te houden. Michael, heeft de auto met het hoogste verbruik.

Jaap

Hamilton Bottas Verstappen

Nog twee races te gaan dit jaar. Iedereen op de radio heeft het erover dat Max dit weekend of volgend weekend de eerste Nederlandse wereldkampioen F1 ooit evah kan worden. Ekte kenners weten echter dat rivaal Lewis Hamilton ondanks een achterstand van 8 punten de beste papieren in handen heeft.

Het circuit van Saoedie Arabië is zo splinternieuw dat het tijdens de derde vrije training nog even afgebouwd moet worden, dus een ‘unknown’ voor iedereen. Hoe vreet het asfalt aan de banden? Kan je inhalen? Dat is afwachten. De juiste setup vinden kan heel interessant zijn.



Wat echter zeker is: veel van de ronde is volgas. De bommetjes die Mercedes gaat inzetten voor HAM en BOT zullen normaal gesproken dus een groot voordeel zijn. Ik ga dus voor een saaie voorspelling. Jaap, gelooft in rechtsdraaiende ruwe olie

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Gaat dat zien!

