Ferrari-dealer verkoopt bijzondere Alfa Romeo Giulietta TCR - Autoblog.nl

Naar de Ferrari-dealer gaan om voor een Alfa Romeo Giulietta te shoppen, dat kan echt met deze TCR auto.

Als je voor een occasion gaat shoppen bij Ferrari denk je aan een 488 GTB of een F12berlinetta, maar niet aan een Alfa Romeo Giulietta. Toch heeft de Ferrari-dealer in Houston deze hatchback in de showroom staan. En dat is met een reden. Want zoals je ziet is dit geen gewone Giulietta natuurlijk.

Alfa Romeo Giulietta TCR

Waar je naar kijkt is een TCR raceauto uit 2019. Curbstones, de achterbumper van zijn voorligger en de geur van rubber op het asfalt heeft racer echter niet geproefd in zijn nog korte leven. Hoewel de Giulietta TCR er helemaal klaar voor is om het circuit onveilig te maken heeft dit exemplaar nog geen scherpe bocht gemaakt. Er staat pas 50 mijl op de teller.

Zo’n Alfa Romeo Giulietta TCR is niet voordelig. Voor 180.000 dollar mag ‘ie mee. Het voertuig is opgebouwd door een raceteam genaamd Risi Competizione en voldoet aan de strenge eisen om mee te doen aan officiële racekampioenschappen. De viercilinder onder de kap levert 350 pk en is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten. Het voertuig wordt te koop aangeboden via duPont Registry.

Een leuke opvolger voor onze Alfa Romeo 156 Junkyardracer. Helaas gaan we het niet met 500 euro redden.