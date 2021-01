Boete door scanauto? Aanvechten kan lonen - Autoblog.nl

Ga niet zomaar akkoord met een boete die je hebt gekregen door een scanauto. Niet altijd is de boete terecht uitgedeeld.

De uitvinding van de scanauto is een geschenk uit de hemel voor gemeenten. Boa’s hoeven niet de straten af te struinen naar fout geparkeerde auto’s, maar scanners op het dak van een auto doen het werk tegenwoordig. Deze voertuigen zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse straatbeeld van steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Boete door scanauto niet blind betalen!

Fijn voor de gemeenten, maar automatisering betekent niet automatisch een verbetering. Mocht je een boete door een scanauto hebben ontvangen, ga deze dan niet blind betalen. Kijk kritisch naar de boete en probeer te achterhalen hoe je de boete hebt kunnen krijgen. Misschien was het terecht en stond je inderdaad ergens geparkeerd zonder te betalen, maar het kan ook zijn dat de scanauto een foutje heeft gemaakt.

Dat uitzoeken helpt, want een boete kost al gauw enkele tientallen euro’s. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het regelmatig voorkomt dat er fouten worden gemaakt. Met name in de steden Utrecht en Rotterdam helpt het om bezwaar aan te tekenen. In driekwart van de boetes die werden aangevochten was de uitkomst dat de parkeerboete werd verscheurt.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een scanauto een boete uitschrijft, terwijl jij net onderweg bent naar de betaalautomaat. In sommige steden, waaronder Rotterdam, staan de automaten bovendien ver uit elkaar. Het kan soms even zoeken zijn waar dat ding überhaupt staat. Ondertussen sta je zo vijf á 10 minuten geparkeerd zonder te betalen. Het makkelijkste is dan ook om je eigen auto te koppelen aan een parkeer app, maar dat gaat niet op als je in een geleende auto zit.

En niet alleen dit soort situaties zorgen voor onterechte boetes. Er kan ook iets mis zijn met de software van de scanauto waardoor je onterecht een boete krijgt. Zelfs als je een vergunning of een ontheffing hebt komt het voor dat de scanauto een prent uitdeelt, wat je natuurlijk terecht moet aanvechten. En dan zijn er nog de situaties dat je een lettertje of cijfer van het kenteken of de parkeerlocatie verkeerd hebt ingevoerd. Ergo, ga nooit zomaar akkoord met een parkeerboete.