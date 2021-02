Alfa Romeo draait de boel om met de C41 - Autoblog.nl

Van rood-wit-zwart, draait Alfa Romeo de boel om tot het wit-rood-zwarte van de C41.

In de twee seizoenen dat Alfa Romeo aan de Formule 1 heeft meegedaan, is hun kleurstelling in de basis hetzelfde gebleven. Onderop zwart, daarboven een laagje wit en aan de bovenkant donkerrood. Met de C41 draait Alfa Romeo de boel echter om. Zwart blijft nog steeds onderop, maar daarboven komt een laagje rood. De bovenste laag is nu wit.

Dit omdraaien van de kleuren zien we ook bij de neusvleugel en de achtervleugel. Hier is alles wat aan de C39 rood was nu wit en omgekeerd. Opvallend is dat het grootste deel voor de cockpit nu nog steeds wit is. Hier hebben de Italianen dus niks omgekeerd. Het is maar afwachten of de C41 hier van boven niet iets té wit is. Bij een Alfa Romeo hoort eigenlijk wel die traditionele rode kleur de hoofdmaat te hebben, niet?

Naast de kleurstelling heeft Alfa Romeo Racing ook naar de aerodynamica van de C41 gekeken. Het team schrijft voornamelijk over de nosecone, daar heeft het bedrijf het gros van de ontwikkeltijd in gestoken. Al beschrijven ze niet echt wat ze daadwerkelijk hebben gedaan. Ook de vloer van de Alfa is aangepast. Verder deelt deze Alfa veel onderdelen met de C39, uiteraard vanwege de ontwikkelstop.

Met de C41 hoopt teambaas Frédéric Vasseur natuurlijk lekker veel punten te kunnen scoren, waarbij het de bedoeling is om hoger te eindigen dan vorig jaar. “Als team hebben we de filosofie dat we het morgen beter moeten doen dan vandaag. In 2020 haalden we de achtste plek, dus in 2021 moeten we een beter resultaat halen.” Dit seizoen rijdt Alfa Romeo Racing met het welbekende duo van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi.