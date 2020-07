Ferrari F40 gesloopt tijdens testrit in Australië

Tijdens de dollemansrit in Australië wist de bestuurder met de Ferrari F40 ook nog eens een stoplicht te mollen.

Er zijn een paar dingen waar je op moet letten tijdens de testrit van een occasion. Zijn er geen gekke geluiden, wiebelt het stuur niet, ruik je geen vreemde geuren? Maar ook: wat gebeurt er als je vol gas geeft?

In een simpele hatchback is het niet per se gevaarlijk om het gaspedaal het tapijt in te drukken. Maar bij een Ferrari F40 met flinke V8 en twee turbo’s is dat natuurlijk anders. En dat zou ook zomaar eens de reden kunnen zijn voor dit verschrikkelijke ongeluk.

In Australië is namelijk een peperdure Ferrari F40 gecrasht. De precieze omstandigheden zijn onduidelijk, maar waarschijnlijk ging de iconische supercar met flinke snelheid. De Ferrari ligt namelijk in de berm, met een voor- en achterkant die er nogal gehavend uitzien. De motorkap en bumper liggen duidelijk niet meer goed, de voorbumper is zelfs gescheurd.

De schade aan de zijkanten lijkt nog enigszins mee te vallen, al zien we hier wel wat grijze krassen in de ooit zo mooie rode lak. De achterkant is echter een stuk minder rooskleurig. Het eerste dat opvalt, is de spoiler. Aan de rechterkant zit deze nog keurig aan de auto vast. De linkerkant is echter compleet losgescheurd, waardoor de spoiler er wat sneu bijhangt.

De onderkant van de bumper lijkt aan de linkerkant daarnaast compleet verdwenen te zijn; de twee linkse achterlichten zijn ook stuk. Her en der zien we tevens wat lakschade.

Het gekke is echter dat de schade an sich nog lijkt mee te vallen. Rond de auto zien we namelijk een complete ravage. Meerdere borden en palen zijn ingedeukt, een paal is zelfs met cementblok en al de grond uitgetrokken! Je zou verwachten dat je deze schade ook terug zou zien aan de auto zelf, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Of dat betekent dat er nog een tweede auto betrokken was bij het ongeval? Voorlopig is dat nog even gissen.

Het Australische Mercury weet te melden dat het om een testrit van een Ferrari F40 gaat, getuige de dealerplaten van de Ferrari. De politie zegt dat tijdens het ongeval ‘meerdere’ palen zijn gesneuveld. De inzittenden zijn – wonderbaarlijk genoeg – niet gewond geraakt. Dat betekent dat de bestuurder nu weer terug naar de dealer mag, om uit te leggen waarom hij zonder de Ferrari – die voor zo’n 1,6 miljoen euro te koop stond – terug is gekomen.

Foto: Ferrari F40 van @Richard210680, via Autojunk.nl. De afbeelding heeft niks te maken met de gecrashte Ferrari F40 in Australië.