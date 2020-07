BMW X4M heeft zowaar een opknapbeurt gekregen

Het is alleen niet BMW die de X4M heeft aangepakt. Het Japanse bedrijf 3D Design moest eraan te pas komen.

Als we onze Autoblog-lezers een beetje goed kennen, dan weten we dat de SUV coupé’s jullie niet zo liggen. Je hebt een praktische SUV en maakt deze weer onpraktisch. Lange Hollanders zullen achterin dit type auto gauw het hoofd stoten door die aflopende daklijn.

En dan is er nog het design. Ze zijn vaak uitgesproken, zo ook de BMW X4M. Het Japanse bedrijf 3D Design heeft een poging gedaan om de SUV coupé iets beter te laten smoelen. De vraag is natuurlijk of ze dat is gelukt. Volgens de bescheiden mening van uw auteur is dit inderdaad het geval.

De tuner heeft gekozen voor kleine aanpassingen op de toch al heftige design van de X4. Zo is deze BMW X4M voorzien van een nieuwe splitter, achterspoiler en een andere diffuser. Onderaan de zijkant heeft het ook wat meer sjeu gekregen in vorm van sideskirts.

Al deze lekkere spulletjes zijn van carbon fiber. Dat betekent dat het ongetwijfeld duur in aanschaf zal zijn. Prijzen kunnen we enkel over speculeren, want daar is nog niets over bekend. Daarnaast moet je nog voorzichtig zijn ook. Zo’n splitter wil je niet kapot rijden op een drempel.

Is de BMW X4M er met dit sausje van 3D Design er enigszins beter op geworden, of valt dit model niet meer te redden?