Deze modellen zou Mercedes straks kunnen schrappen

Het gaat niet goed met Daimler. De autofabrikant heeft te maken met een miljardenverlies, dus moet Mercedes snoeien in de modellen.

Sommige autofabrikanten hebben een ontzettend overzichtelijk gamma. Neem Bentley, als eenvoudig voorbeeld. Ze hebben de Bentayga, de Continental en de Flying Spur. Drie totaal verschillende auto’s die waarschijnlijk nooit verwarrend zullen zijn voor een autokoper.

Aan de andere kant van het spectrum staat Mercedes-Benz. Voor iedere niche die je je maar kan bedenken, hebben ze wel een auto. En soms hebben ze voor specifieke niches zelfs twee auto’s. Zo is er een A-Klasse sedan, maar is er ook de CLA sedan. Oké, die laatste noemen ze gewoon een coupé en die A-Klasse noemen ze een limousine, maar eigenlijk zit er niet zo heel erg veel verschil tussen. Niet genoeg om de twee losse modellen te kunnen verantwoorden, dan.

Hetzelfde probleem zien we ook met auto’s als de C-Klasse, die als sedan, station, coupé en cabrio te koop is en de E-Klasse, die als sedan, station, coupé en cabrio te koop is. Natuurlijk, tussen de C- en de E-Klasse zit wat verschil, maar is dat verschil groot genoeg om twee aparte modellen met elk vier sub-modellen te rechtvaardigen? Of wat te denken van de S-Klasse coupé en de SL?

Het lijkt erop dat Mercedes dit zelf ook doorheeft. Volgens het Duitse Handelsblatt wordt er namelijk sterk nagedacht over het schrappen van een aantal modellen. Althans, dat is wat anonieme bronnen melden. De fabrikant zal wel moeten; in het tweede kwartaal rekende Daimler een verlies van 1,56 miljard euro. Dus gaan ze keihard in de kosten snoeien. Zo is het idee nu dat er ruim 20.000 banen geschrapt gaan worden, in plaats van de 15.000 die Mercedes eerder communiceerde.

Daarnaast gaat Mercedes beter nadenken over de modellen die ze verkopen. Zo wil Ola Källenius volgens een interview met Handelsblatt meer focussen op luxere modellen. Hier zit immers meer marge op, dus kan Mercedes makkelijker geld verdienen dan wanneer het honderden A-Klasse’s aan de man moet brengen.

Dat betekent dat het aan de onderkant wat gaat snoeien. De toekomst van de B-Klasse is volgens de anonieme bronnen allerminst zeker, evenals de CLA Shooting Brake en de A-Klasse sedan. Ook komt er één coupé en cabrio die tussen de C-Klasse en E-Klasse komt te vallen, die daarmee de twee aparte modellen overbodig maakt.

Betekent dit dat Mercedes straks minder auto’s gaat verkopen? Volgens Handelsblatt niet. De anonieme bronnen zouden namelijk zeggen dat Mercedes zich wil focussen op wat écht belangrijk is. SUV’s, uiteraard, maar ook limousines, gek genoeg. Daarnaast moet elektrisch rijden een grotere rol gaan spelen binnen het Mercedes-gamma. En met die combinatie van elektrisch en producten met een grotere marge, hoopt Källenius Mercedes-Benz weer naar zwarte cijfers te kunnen trekken.