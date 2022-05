Ferrari F40 van Lego net zo groot als een echte

Altijd gaaf, van die bizarre projecten. Er hebben heel wat uurtjes in deze Lego Ferrari F40 gezeten!

Ben je trots op je Lego Technic auto waar je misschien wel weken mee bezig bent geweest? En terecht, dat moet je ook zeker zijn. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. Zoals deze levensgrote Ferrari F40 van Lego.

Met een gewicht van 1.360 kg is deze replica een enorme bonk aan steentjes. 358.000 bouwstenen om precies te zijn. Er zijn meer dan 1.800 manuren nodig geweest om de Ferrari te ontwerpen en ontwikkelen. Nog eens 1.900 uren waren vervolgens nodig om de auto daadwerkelijk te bouwen.

De one-off is nu te zien in Legoland California. Het voertuig maakt deel uit van een nieuwe attractie in het park genaamd Lego Ferrari Build & Race. De Lego-auto is 4,3 meter lang, 1,8 meter breed en 1,2 meter hoog.

Naast een volwaardig exterieur is er ook een gedetailleerd interieur gemaakt. Inclusief een kloppend dashboard, stuurwiel en stoelen. Het is voor het eerst dat Lego op deze schaal een Ferrari F40 replica heeft gemaakt.

De Deense blokjesgigant heeft een langlopende relatie met het Italiaanse automerk. Vandaar ook deze speciale attractie. Legoland Californië is het derde Legoland-park en is gelokaliseerd in de buurt van San Diego.