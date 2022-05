Ex-AMG honcho Tobias Moers verlaat Aston Martin na onenigheid met Stroll

Het waren twee fantastische jaren. Tobias Moers zegt Aston Martin vaarwel.

Is Lawrence Stroll niet de redder maar de tiran van Aston Martin? Het lijk er in elk geval op dat het moeilijk samenwerken is met de gigantisch rijke Canadees. In korte tijd vertrekt een tweede prominent persoon binnen de top van Aston Martin waarbij de naam van Stroll een rol speelt.

In januari van dit jaar bedankte Otmar Szafnauer voor zijn functie als teambaas bij het Formule 1-team van Aston Martin. De beste man zit nu op zijn plek bij Alpine. Szafnauer kreeg onenigheid met baas Lawrence Stroll, waardoor het hem beter leek te vertrekken. Een vergelijkbaar scenario voltrekt zich nu met Aston Martin CEO Tobias Moers.

De voormalige AMG-baas pakt zijn biezen bij het Britse merk. Moers was slechts twee jaar CEO van Aston Martin. Volgens Jalopnik speelt ook Stroll hier weer de reden. Beide heren zouden het niet eens kunnen worden en Moers kiest eieren voor zijn geld.

De voormalige Ferrari CEO Amedeo Felisa is de opvolger van Tobias Moers. De 76-jarige is al topman binnen Aston Martin. Felisa is matties met Stroll, waardoor het als een logische keuze klinkt. Felisa stond van 2008 tot 2016 aan het roer bij Ferrari. Hoewel Felisa per direct de nieuwe CEO is, zal Moers nog tot juli betrokken zijn bij Aston Martin in het overdragen van zijn taken.