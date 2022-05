Porsche verkoopt vakanties met tent en auto

Boek je vakantie bij.. Porsche. Het merk stuurt je op vakantie in een Taycan of 911 inclusief tent. De Porsche Roof Tent Experience!

Voor als je liefje aan je hoofd klaagt dat hij of zij geen zin heeft in een standaard vakantie deze zomer. Dit is de ultieme verrassing, mits je diepe zakken hebt. Goedkoop is het namelijk niet en de locatie is met het Zwarte Woud in Duitsland ook niet bepaald exotisch. Uniek is het wel.

Porsche noemt het de Roof Tent Experience. Het idee is simpel. Porsche geeft je een auto met een daktent erop. Vervolgens ga je er drie dagen en twee nachten op uit. Het pakket kost € 2.490.

Voor dat geld krijg je een Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo en een daktent te leen. De startlocatie is Stuttgart. Je zal met eigen vervoer naar de Duitse stad moeten komen. De vakantie zelf bevat tal van activiteiten, waaronder het bezoeken van een wijnproeverij en het genieten van een barbecue.

Het Zwarte Woud is prachtig om door te rijden, maar kan ook nat en koud zijn. In dat geval is het knus tegen elkaar aankruipen in de tent. Of je gaat in de Taycan liggen en zet de stoelverwarming aan. Kan natuurlijk ook.

Porsche Roof Tent Experience