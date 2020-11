Ferrari FF total loss gereden in Laren - Autoblog.nl

Het noodlot sloeg vanmiddag toe bij deze Ferrari FF.

De Ferrari FF is met zijn vierwielaandrijving en GT-karakter misschien niet de meest listige Ferrari maar vergis je niet: je hebt nog altijd te maken met auto die 660 pk produceert. Het kan met iedere auto mis gaan, maar met zoveel vermogen is de kans toch groter. Vandaag ging het dan ook mis.

Als er een Ferrari ergens in Nederland een alledaagse aanblik vormt, dan is het wel in Laren. Het verbaast ons daarom niet dat dit Ferrari-ongeluk in Laren plaatsvond. De auto kwam vanmiddag rond 13.30 op onzachte wijze in aanraking met een bestelwagen. Hoe dit precies kon gebeuren is nog niet bekend. Het speculeren laten we aan jullie over.

Het belangrijkste is in ieder geval dat er geen gewonden zijn gevallen. Wel kan de Ferrari waarschijnlijk als verloren beschouwd worden. De brandweer hoefde gelukkig geen mensen uit benarde posities te bevrijden, maar ze waren wel ter plekke om het wegdek te reinigen.

De Ferrari FF in kwestie valt op door zijn kleur, die vergelijkbaar is met de Audi-kleur Nardo Grey. Je zou deze kleur oneerbiedig ‘vuilniszakkengrijs’ of ‘grondverfgrijs’ kunnen noemen, maar Ferrari heeft daar uiteraard mooiere namen voor. Het gaat hier waarschijnlijk om de kleur ‘Grigio Medio’. Dat bewijst maar weer eens dat alles in het Italiaans beter klinkt.

Het lijkt er op dat het Nederlandse wagenpark hiermee een Ferrari FF armer is. In totaal rijden er meer dan vijftig stuks rond in Nederland. Zijn opvolger, de GTC4Lusso is een stuk zeldzamer: daarvan staan er maar dertien op Nederlands kenteken. Heel veel meer dan dat zullen het ook niet worden, want Ferrari gaat een punt zetten achter de productie.

Foto’s: Inter Visual Studio/Judith van Dijkhuizen