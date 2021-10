Au: Nederlandse Ferrari 812 Superfast crash op de A1

Ons land telt een Ferrari 812 Superfast minder na een forse crash op de A1.

Bestaat er zoiets als ‘te veel power’? Ja, maar alleen als de rest er niet op berekend is. Het klinkt als best wel een risico dat Ferrari bij de 812 Superfast heeft gekozen voor 800 pk(!) en dan enkel over de achterwielen. Wie een beetje verstand heeft van wielspin denkt dan dat een gigantisch ongeluk evident is. Ferrari claimt echter dat hun supercomputers volledig berekend zijn op dit geweld. Dat zal dan wel: toch klinkt 800 pk op de achterwielen als een flinke uitdaging.

Ferrari 812 crash

Het is een aanname om te zeggen dat de bestuurder van een zwarte Ferrari 812 Superfast deze uitdaging niet aan kon, maar deze forse crash laat wel denken dat té veel geweld ook bestaat. De Ferrari 812 vond vannacht zijn Waterloo op onze eigen A1, ter hoogte van afrit Naarden-Vesting.

Onbekend

Nog een reden om te denken dat de bestuurder van de Ferrari 812 net voor de crash de auto niet meer in de hand had: de politie trof de auto leeg aan. Geen bestuurder meer te zien. Die is naar alle waarschijnlijkheid gevlucht. Vandaar dat de politie ook geen idee heeft wat er precies is gebeurd, maar de schade, brokstukken en de afdruk in de vangrail maken een makkelijke optelsom. Als we even gemeen mogen zijn: de late uren en het type auto maken de optelsom nóg makkelijker. Maar nogmaals: de toedracht is niet bekend, dus misschien is er wel heel netjes gereden.

Reden dus voor een grondig onderzoek. Wie bestuurde de Ferrari 812, waarom deze crash en in hoeverre was die 800 pk op de achterwielen toch even heel verraderlijk? Veel vragen, weinig antwoorden. Wel is duidelijk dat deze 812 niet langer meer op de weg te vinden zal zijn.

Foto’s: Inter Visual Studio/ Judith van Dijkhuizen