Lamborghini Huracán STO is officieel klaar voor het circuit - Autoblog.nl

De dikste Lamborghini Huracán aller tijden is hier en hij heet STO: Super Trofeo Omologato.

Het is niet ongewoon voor Lamborghini om heftige versies uit te brengen van hun auto’s. De welbekende SV-naam gaat al een tijdje mee, van de Gallardo kwam een Superleggera en van de Huracán een Performante. Maar het blijkt sinds de Aventador SVJ dat Lamborghini altijd nog een stapje verder durft te gaan. En bij de Huracán is dat niet anders.

Super Trofeo Omologato

Dit is namelijk de Lamborghini Huracán STO. Super Trofeo Omologato betekent niks anders dan ‘gehomologeerde Super Trofeo-auto’. Wat dit betekent is dat Lamborghini veel kennis en techniek heeft geleend van het team wat de Huracán GT3 in elkaar schroeft. Het is dus niet ‘gewoon een Performante op stereoïden’.

5.2 V10

Dat bedoelen we overigens vrij letterlijk. Qua pure kracht wijkt de Lamborghini Huracán STO namelijk niet af van de Performante: dat betekent 640 stuks uit de welbekende natuurlijk ademende 5.2 liter V10 die Lamborghini deelt met Audi. Ook betekent dit een identiek aantal pk’s aan de Huracán Evo, de huidige ‘reguliere’ versie van de Huracán. Voor brute kracht is de STO niks bijzonders. Er zit echter meer aan een auto dan alleen kracht. Om mee te beginnen: de kracht van de STO is wél indrukwekkend als je je bedenkt dat deze, in tegenstelling tot de Performante, achterwielaangedreven is.

Uiterlijk

Laten we beginnen met wat we waarnemen. Om een Lamborghini Huracán STO te herkennen, hoef je niet heel erg je best te doen. De voorklep is ontworpen om lucht onder de bumper door te laten komen, zoals we bijvoorbeeld al eerder zagen bij de Ferrari 488 Pista. Nieuwe luchtgaten bij de voorpanelen en in de achterkant helpen eveneens met de aerodynamica. En de gigantische diffusor achterop doet ook een hoop voor de stroomlijn. De wat eenvoudige achterspoiler van de Performante werd vervangen door eentje die er veel meer race-achtig uitziet. De makkelijkste hint is waarschijnlijk de ‘staartvin’, een grote vin die van het midden van de motorkap doorloopt in een luchthapper op het dak. Ten slotte waarschijnlijk de makkelijkste hint: de STO is een stuk dikker vormgegeven dan elke andere Huracán. De ‘stance’ van de auto verraadt direct dat dit een dik ding is. We kunnen ons niet voorstellen dat je nu nog kan twijfelen, maar doe je dat toch: de wielen zijn uniek voor de STO en er is flink gestrooid met STO-badges. Voorop onder een Italiaanse vlag, achter verwerkt in de diffusor en in deze specificatie zelfs gigantisch op de zijkant.

Aerodynamica

Terug naar de specs. Qua power dus niks wat niet al bekend was, maar verwacht niet dat je net zo goed een Evo of Performante kunt kopen. De STO sprint van 0 naar 100 in 3,0 seconden en door naar 200 na in totaal 9,0 seconden. De topsnelheid is 310 km/u. Niet extreem vergeleken met de standaard Huracán Evo of Performante, maar bedenk wel dat die allebei vierwielaandrijving hebben.

Sprinten is dan ook niet het doel van de Lamborghini Huracán STO. Nee, dit moet de heftigste, circuit-klare Lamborghini Huracán tot nu toe zijn. Zo’n beetje alles wat we net bij de styling besproken, zit op de Huracán STO vanwege aerodynamica. De grote vleugel is ook nog handmatig af te stellen om de optimale luchtstroom voor elke omstandigheid te krijgen.

Sonja Bakkeren

Ook mocht de Lamborghini Huracán STO op dieet. De exterieurpanelen zijn namelijk voor 75 procent gemaakt van koolstofvezel. Ook is het interieur gestript naar het hoogstnodige (al is het geen kerker zoals de Sesto Elemento) en moet je bijvoorbeeld de deur openen en sluiten met een stoffen lusje. Iets wat Porsche al jaren onder de knie heeft.

Wat scheelt het? Best een lekker aantal: 43 kg minder dan de Performante. In totaal weegt de Huracán STO 1.339 kg. Dit komt ook dankzij een nieuwe voorruit en wielen van magnesium. Deze wielen zijn beschikbaar met speciaal voor de STO ontwikkelde Bridgestone Potenza-banden. Twee sets beschikbaar: een set op de straat en een set die beter voor het circuit is. De remmerij noemt Lamborghini CCM-R, met techniek uit de Formule 1. Kortom: grote namen en grote theoretische engineering.

Rijmodi

Zoals de meeste bekende merken heeft Lamborghini verschillende rijmodi in hun auto’s. De Lamborghini Huracán STO heeft een compleet nieuw systeem. De drie modi zijn STO, Trofeo en Pioggia. STO is voor de stuurmanswegen en het meest geschikt voor op de weg. Trofeo is het hardst wat de auto kan op droog asfalt en wat je wil gebruiken voor de snelste rondetijden op een circuit. Pioggia (regen) gebruikt alle hulpmiddelen die de STO heeft om op nat asfalt zo goed mogelijk te presteren. Onder die hulpmiddelen valt trouwens een geavanceerd Torque Vectoring-systeem en vierwielbesturing.

Bestellen

De prijzen en beschikbaarheid voor Nederland zijn nog niet bekend. De basisprijs voor Europa ligt op 249.412 euro. Uiteraard kunnen klanten de auto tot in de verste verten personaliseren. Handig voor als je de felle kleurencombinatie die we hier zien (Blu Laufey met accenten in Arancio California) niks vindt.

We houden de Lamborghini Huracán STO in de gaten, want wetende hoe snel de Performante rond de ‘Ring ging, moet Mercedes misschien haar borst natmaken. The game is on! Alweer.