Helaas: einde Ferrari GTC4Lusso in zicht

Het meest veelzijdige model van Ferrari gaat uit productie: de GTC4Lusso.

Een V12 in het vooronder, bloedmooie lijnen, praktisch en ook nog eens een steigerende paard op de motorkap: wat wil je nog meer? De Ferrari GTC4Lusso heeft het allemaal en is daarom een van de gaafste auto’s om dagelijks mee naar je werk te rijden. In ieder geval de best klinkende. Helaas niet meer voor lang.

Ongeveer een week geleden doken er geruchten op dat de productie van de GTC4Lusso beëindigd zou worden. Aan de andere kant waren er ook weer geruchten dat deze geruchten niet zouden kloppen. Ferrari heeft tegenover Motor1 duidelijkheid verschaft:

In accordance with its five-year model strategy announced in 2017 and the company’s standard model life cycle, Ferrari has phased out production of the GTC4Lusso and GTC4Lusso T.

Aangezien de productie van de GTC4Lusso in 2016 begon en de levenscyclus van een Ferrari tegenwoordig vijf jaar is, zijn de Italianen dus begonnen met het uitfaseren van het model.

Uiteraard was de GTC4Lusso niet een compleet nieuw model, maar een doorontwikkeling van de FF uit 2011. Je zou het een grondige facelift kunnen noemen. De FF was zeker geen lelijke auto, maar er was ruimte voor verbetering. Met de GTC4Lusso gaf Ferrari het design dat extra stukje scherpte dat de FF miste. De V12 werd gelukkig behouden. Wel werd daar een V8-variant aan toegevoegd, in de vorm van de GTC4Lusso T.

Het slechte nieuws is dat de GTC4Lusso hoogstwaarschijnlijk geen opvolger krijgt. De rol van praktische Ferrari gaat namelijk ingevuld worden door de Purosangue. Jawel, dat is de SUV die de Italianen in de pijplijn hebben zitten. Je kunt er van vinden wat je wilt, maar dat is nu eenmaal waar er vraag naar is. Om dezelfde reden bouwde Lamborghini geen Estoque en wel een Urus.

Naast de Purosangue, die naar verwachting in 2022 op de markt komt, is er ook nog de Roma. Dit is ook een 2+2, hoewel de achterpassagiers wel aanzienlijk kleiner moeten zijn dan bij de GTC4Lusso. Dat neemt dit weg dat dit model eveneens een nagel is in de doodskist van de GTC4Lusso.