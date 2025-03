Ferrari-klanten hebben minder grijze haren

Het Rolls-Royce effect is naar Ferrari gekomen: het merk ziet steeds jongere klanten.

Decennialang zwoegen om vervolgens jezelf te trakteren op een steigerend paard. Dat is iets van de moderne oudheid, want in de tegenwoordige tijd draait alles op snel geld. Hoe jonger een gevulde bankrekening, hoe beter.

Ferrari klanten steeds jonger

Die jonge miljonair is ook steeds vaker achter het stuur van een Ferrari te vinden. Volgens Ferrari CEO Benedetto Vigna is inmiddels 40 procent van de nieuwe klanten onder de 40 jaar. Daarover bericht Fortune. Laat dat Gen Z geld maar rollen!

Een flinke sprong ten opzichte van vorig jaar, toen dat nog 30 procent was. Of deze jonge kopers nou crypto-koningen, tech-nerds of erfgenamen zijn: ze willen succes uitstralen en het logo van Ferrari heeft nou eenmaal die magie.

Zo trouw als een hond

Naast de nieuwe generatie, leunt het merk sterk op een trouwe klandizie die al jaren over de vloer komt. In 2024 ging 81 procent van de verkochte Ferrari’s naar klanten die al eerder een model van het merk hadden. En bijna de helft van hen had er zelfs meerdere. Dat zijn vaak niet de jonkies die net hun eerste steigerende paardje bemachtigen.

Ferrari’s verkopen als een malle. In 2024 werden er 13.752 verkocht, met de Verenigde Staten als grootste afzetmarkt (3.527 stuks). Duitsland en Japan volgden met respectievelijk 1.827 en 1.445 verkochte exemplaren. Vooral de Purosangue heeft geholpen om nieuwe klanten te trekken. Toch wel handig, zo’n praktisch modelletje op hoge pootjes. En leuker dan een Nissan Qashqai. In 2024 werd dit model 1.489 keer verkocht, waarmee het de op één na populairste Ferrari van het jaar was, net achter de Roma (1.870 stuks). Want ja: de instap-Ferrari doet het niet onaardig.

In 2025 zijn de leveringen van de 12Cilindri gestart. Ook komt de F80 eraan. Pech voor wie ongeduldig is. Ferrari is uitverkocht tot 2026. Bestellen kan, maar dan moet je geduld hebben tot minstens 2027.

Samenvattend. Ferrari’s zijn gewilder dan ooit, maar de groep kopers is aan het veranderen. De klassieke midlifecrisis-Ferrari maakt plaats voor jonge kopers die willen laten zien dat ze het gemaakt hebben. Jong geleerd is oud gedaan.

Foto: Ferrari Roma Spider via @ecnerualcars op Autoblog Spots