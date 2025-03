Je Tesla is niet meer veilig in Nederland!

Het vandalisme op Tesla heeft inmiddels Nederland bereikt. Helaas.

Wat je beweegredenen ook zijn. Van andermans spullen blijf je af. Die boodschap lijkt aan dovemansoren gericht als het gaat om Tesla-haters. Het is tegenwoordig oppassen geblazen als je een auto van de Amerikaanse autofabrikant bezit.

Het regent bijna dagelijks berichten van Tesla’s die in de fik worden gestoken of dealers die slachtoffer zijn van vandalisme. Op een eenmalig incident bij de Tesla-dealer in Den Haag na, lijken deze gebeurtenissen zich vooral over de grens af te spelen. In Nederland hoef jij je als Tesla-rijder geen zorgen te maken over vandalisme, toch. Toch?

Tesla vandalisme in Amsterdam

Nou, blijf dan in elk geval weg uit Amsterdam. Reddit-gebruiker Low_Classic_6173 deelt een foto van een beschadigde Tesla in onze hoofdstad. Iemand heeft een hakenkruis getekend op een Nederlandse Model 3. Daarmee lijkt het vandalisme officieel te zijn aangekomen in Nederland. Een nieuw dieptepunt.

Het fenomeen ‘Tesla-schaamte’ gaat van ongemakkelijk naar ronduit vijandig. Het is natuurlijk krankzinnig dat mensen jouw bezittingen gaan slopen omdat ze een mening hebben.

Tesla vandalisme en sabotage

De laatste maanden zien we een toename in vandalisme tegen Tesla’s. Krassen, afgebroken spiegels, ingeslagen ramen. Het lijkt erop dat sommige mensen vinden dat jouw Model 3 of Model Y het perfecte canvas is voor hun frustraties. Nu ook in Nederland bij een Tesla bij u in de buurt.

In een maatschappij waar geen midden meer lijkt te zijn, maar alles of AAN of UIT is gaat dit niet de goede kant op. Het is extreem frustrerend om naar je auto te lopen en te zien dat één of andere vandaal zijn frustratie heeft geuit op je auto.

Met een zakelijke leasebak zit er misschien minder emotionele binding aan de auto, maar dat maakt het niet minder vervelend. Bij een privéauto kan het je zelfs geld kosten. Vandalisme is alleen gedekt met een all risk autoverzekering. Ook al is het gedekt, een claim bij de verzekeraar betekent een premieverhoging. Moet je meer per maand gaan betalen omdat een idioot met je auto is bezig geweest.

Wat kun je eraan doen?

Tja, weinig. Je kunt je Tesla minder opvallend maken, maar een Model 3 verstoppen is net zo makkelijk als een olifant in je woonkamer parkeren. Wat je al geregeld ziet is een sticker van een ander merk op de Tesla auto te plakken. Een logo van Audi of Toyota bijvoorbeeld.

Eén ding is zeker: als je een Tesla rijdt in Nederland, is het verstandig om een oogje in het zeil te houden. En misschien je Sentry Mode standaard aan te laten staan.