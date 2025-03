Je raadt nooit wat deze saaie Audi SQ7 kost

Een grijze Audi SQ7 op Marktplaats. Ja boeiend! Nou, de prijs zal je verrassen!

We gaan het weer eens hebben over hoe belastingen soms idiote gevolgen hebben voor prijskaartjes op Nederlandse auto’s. Recent in deze nu al populaire reeks hadden we de BMW X5. Maar de Audi Q7 kan er ook wat van. Als je de prijs weet ga je toch anders naar de auto kijken.

Want zeg nu zelf. Als je naar de foto’s kijk, denk je: prima Audi. Beetje saai, maar prima. Toch? Grijs, keurige velgjes, niets spannends. Nu de prijs. We hebben het over een jong gebruikte auto uit 2024 die nog nauwelijks kilometers heeft gemaakt. Zo goed als nieuw. 100.000 euro, misschien 120.000 euro? Fout!

Waar je naar kijkt is een Audi SQ7 van 244.280 euro. Ja, voor hetzelfde geld kun je ook een gebruikte, oudere Lamborghini Urus op de kop tikken. Ook een SUV, maar qua uiterlijk ongeveer het tegenovergestelde van de Audi.

Als je dit ziet rijden op de A4 kijk je er misschien twee seconden naar. Niet langer, want who cares. Gewoon een Q7, denkt je brein. De badge en de vier stortkokers achter zijn enige hinten naar het feest wat er zich onder de motorkap afspeelt.

De prijs is natuurlijk een straf voor de aandrijflijn. Geen plug-in hybride, maar een 4.0 liter twinturbo V8 die het helemaal alleen moet doen. Niet geheel toevallig dezelfde motor als de Lamborghini Urus, om het vergelijk nog maar een keer te maken.

507 pk en 770 Nm aan koppel, waardoor je in 4,1 seconde naar 100 km/u accelereert. De topsnelheid is net zo bescheiden als het uiterlijk van deze Audi SQ7 op Marktplaats. Namelijk 250 km/u.

Het is ideale auto voor iemand die wel die machtige 4.0 V8 van VAG wil, maar niet op het uiterlijk van een RS Q8, Urus of Bentayga zit te wachten. Lekker ingetogen. zo’n Audi SQ7 op Marktplaats. Behalve de prijs dan, want deze zit nog steeds op het niveau van die andere beukers van SUV’s. Liever vier ringen en toch opvallen? Kies dan maar een groene Q8.