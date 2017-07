Zo jong is de gemiddelde koper van een Rolls

Rijke pensionado's die zichzelf in de herfst van hun leven nog even kietelen? Forget it!

Het merk zelf mag inmiddels dan 111 jaar oud zijn, maar de klandizie wordt met de jaren alleen maar jonger. Volgens Torsten Müller-Ötvös, CEO bij Rölls-Röyce, zijn koper van de nobele Britse auto’s namelijk verrassend jeugdig. De gemiddelde klant die zijn handtekening zet onder een koopcontract van zo’n ding is namelijk 45 jaar oud, zo verklapt hij aan Bloomberg.

Die gemiddelde leeftijd bedroeg zeven jaar geleden nog 56 jaar en de verjonging van het klantenbestand heeft waarschijnlijk te maken met coupés als de Wraith (rijtest). Interessant puntje: de gemiddelde autokoper is 52 jaar oud, terwijl kopers van auto’s uit het luxesegment gemiddeld rond de 50 jaar oud zijn.

Overigens zijn die jeugdige Rolls-kopers geen rijkeluiskinders die bij papseflaps aan het financiële infuus hangen. Het gaat volgens Müller-Ötvös juist om zakenlui die zelf hun geld hebben verdiend in sectoren als vastgoed, engineering of IT.

Foto: Anastasiya Kvitko. Geen dank.