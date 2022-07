Ferrari met 1.109 pk is sterker dan auto Leclerc

Deze Ferrari met 1.109 pk heeft meer pk dan de F1-75-auto van Leclerc en die heeft ook veel pk. Dan heb je echt veel pk.

Een raceauto voor de op de straat! Het is een veelgehoorde frase van het gilde van autoverkopers. Uiteraard is het goed bedoeld en moet het aantonen dat de auto concessies doet op het gebied van comfort, als je jacht naar ultieme prestaties achtervolgt. Of wat ze tegenwoordig in folders mogen schrijven.

Bij Ferrari zijn de straatauto’s tegenwoordig zó krachtig geworden, dat ze prima dienst zouden kunnen doen in een raceauto. Wat te denken van dit apparaat? Om met de deur in huis te vallen: deze Ferrari met 1.109 pk is ietsje sterker dan de Ferrari F1-75 van Charles Leclerc en Carlos Sainz! Die zitten namelijk op iets meer dan 1.000 pk (geschat).

Novitec Rosso

Het is geen originele Ferrari, maar een project van Novitec, je weet wel. De Fiat-, Lancia-, en Alfa Romeo-tuner die er gaandeweg achterkwam dat je met Ferrari’s tunen meer geld kunt verdienen dan met 147’s, Lybra’s en Multipla’s.

Laten we meteen even met die motor beginnen. Middels twee NOVITEC N-TRONIC-modules worden de inspuitdruk, turbodruk en ontsteking geregeld. Maar dat is toch geen echte remap? Klopt! Maar dat wil niet elke Ferrari-eigenaar. Vaak zie je bij hele nieuwe en dure auto’s dat men deze manier prefereert.

Verder is er een sportuitlaat die je optioneel van racekats kunt voorzien. Als je al die onderdelen monteert is het eind resultaat niet verkeerd: 1.109 pk en 918 Nm. Voor de referentie: standaard is dat 889 pk en 918 Nm. De drie elektromotoren blijven overigens onaangeroerd.

Prestaties Ferrari met 1.109 pk

De prestaties zijn om van te watertanden. Zo kun je in 2,4 naar de 100 km/u sprinten. Misschien wel indrukwekkender is de 0-200 km/u sprint: 6,3 seconden! De topsnelheid is ‘meer dan 340 km/u’. Niet alleen is er meer vermogen, Novitec heeft ook de gaspedaalrespons verbetert en zich voornamelijk toegelegd op de tussenacceleraties.

Om aan de wereld te laten zien dat jouw Novitec SF-90 Stradale niet zomaar een Ferrari is, kun je ‘m laten voorzien van diverse visuele modificaties. Zo is er een koolstofvezel bodykit. Ook ligt de auto iets lager dankzij de Novitec-sportverenset, waarmee de auto voor 30 mm zakt en achter 35 mm. Ten slotte kun je ook de wielen aanpassen.

De Novitec NF10-velg die je op de foto’s ziet is de grootst mogelijk combinatie die je kunt monteren. Voor zijn ze 9,5Jx21 (met 255/30 ZR21-banden) en achter 12Jx21 (met 325/25 ZR 21), maar kleinere wielen zijn mogelijk.

