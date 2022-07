Porsche 959S van Nick Heidfeld is weer fabrieksnieuw

Man, man, man. Wordt het gaver dan de Porsche 959S? Dit specifieke exemplaar van Nick Heidfeld is nog eens wat specialer. En fabrieksnieuw!

De jaren ’80 was misschien wel de meest epische tijd als het gaat om supercars. Group B, turbo’s, grote motoren, bijzondere tuners en raceauto’s met een kenteken. De Porsche 959 en de Ferrari F40 waren de absolute hoogtepunten. De Porsche 959 was geavanceerder, de F40 was sneller.

Maar naast de ‘gewone’ 959 was er ook een 959S, zoals dit exemplaar van Nick Heidfeld. Kijk, de 959 is al zeldzaam. Er zijn er maar 292 van gebouwd, dat is veel zeldzamer dan de 1.100 stuks die Ferrari van de F40 bouwde. Van die 292 stuks zijn er 29 een 959 in ‘S’-specificatie.

Porsche 959S van Heidfeld

Dat betekent dat de motor is opgeschroefd tot 515 pk bij 6.900 toeren, een vermogen dat Porsche pas bij de faceliftversie van de 997 Turbo S kon evenaren! Het koppel is 561 Nm bij 6.500 toeren. Dus geen braaf turbotorretje, dus. De Porsche 959S is echter iets gestroomlijnder en loopt aanzienlijk sneller: 339 km/u!

Van 0-100 katapulteren gaat in 3,7 seconden. Dit witte exemplaar van Nick Heidfeld is helemaal bijzonder. Niet alleen vanwege de eveneens witte velgen (gave touch is dat toch altijd), maar de kilometerstand.

Er is namelijk niet heel erg veel mee gereden: 4.183 kilometer. En daarom moest de auto compleet gerestaureerd worden. Met name in technisch opzicht. Huh? Maar de auto is toch nog zo goed als nieuw?

Volgens Uwe Makutzki – de grote baas van fabrieksrestauratie-afdeling van Porsche Classic is het juist schadelijk voor een auto om er weinig mee te gaan rijden.

Restauratie bij Porsche Classic

Het complete chassis en de aandrijflijn zijn dan ook grondig aangepakt. Het voordeel voor Nick Heifdfeld is dat zijn auto op deze wijze weer fabrieksnieuw is. Dan bedoelen we niet met chemische zeepjes en knakige poetsmachines van Ali-Express, maar echt een complete technische renovatie naar fabrieksopgaven.

Dat betekent ook dat de ECU weer opnieuw wordt herschreven. Wat bleek, de Porsche 959S van Nick Heidfeld was gechipt! Porsche heeft de Bosch Motronic weer teruggezet op de originele mapping zoals uit de fabriek.

Uiteraard ging het ophalen van de Porsche 959S van Heidfeld gepaard met een paar leuke foto’s. Wel kreeg Heidfeld een tip mee van Porsche Classis: GA RIJDEN MET HET DING! Zonder hoofdletters: elke maand moet je er eigenlijk minimaal 100 km mee rijden om te zorgen dat de techniek deugdelijk blijft functioneren.

Dan kun je alle schade van het stilstaan voorkomen. Wat zo’n restauratie kost, geen idee. Een beetje 959 met veel kilometers doet al twee miljoen op het moment, dus het is de investering zeker waard.

Meer lezen? Dit zijn de 18 beste jaren ’80 supercars!

Nog meer lezen? Dit zijn de 13 beste zescilinder supercars!

Nog veel meer lezen? Check dan deze unieke 959 Cabrio!