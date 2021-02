Vierzits coupé’s met supercharged V8: dit zijn de 7 dikste - Autoblog.nl

We gaan vandaag eens kijken naar de dikste vierzits coupé’s met supercharged V8 van deze planeet.

De bruutste coupé’s met vierzits coupe’s supercharged achtcilinders:

Voor de Autoblog lijstje sop de maandeg zijn we er niet vies van om eventjes terug te kijken naar de dikkere auto’s van weleer. Uiteraard schenken we graag aandacht aan enorme Suzuki’s en Kei-cars, maar voor vandaag hebben we blubberdik keer blubberdik voor je. Uiteraard is het een heel specifieke groep auto’s die we gaan behandelen.

Vierzits coupé’s met supercharged V8

Het gaat namelijk om vierzits coupé’s met supercharged V8. Waarom? Nou, het is een uitstervend soort auto. Dat is jammer, omdat deze namelijk tamelijk briljant is. Een coupé is altijd gaaf. Je geeft vormgeving de voorkeur boven praktisch gemak. Nice. Maar met de vier zitplaatsen heb je nog wel een bruikbare aut. Natuurlijk, niets is puurder dan je eigen Caterham bouwen, maar zo’n auto gebruik je meer zoals je een motorfiets gebruikt, niet zozeer een auto.

Dan een korte verklaring voor het motortype, een V8 met mechanische compressor is nu eenmaal bijzonder dik. Kijk, een V8 is sowieso altijd goed. Vaak iets grotere en krachtiger dan dat je nodig hebt. Met een mechanische compressor erop, wordt zo’n motor alleen beter en beter. In tegenstelling tot een of twee turbo’s, behoud je de directe gasrespons en een fraai geluid. Die laatste twee zullen leiden en nog meer rijdersvreugde: dit zijn de zeven gaafste vierzits coupé’s met supercharged V8:

Mercedes-Benz CL55 AMG (C125)

2002

Aanvankelijk lijkt de Mercedes-Benz SL55 AMG de droomkandidaat voor dit lijstje. Ondanks de aanwezigheid van een achtcilinder, is het stikt genomen een Roadster (met inklapbare hardtop) en is het geen vierzitter. De CL55 AMG AMG heeft wél een achterbank. En wat voor een! Het is een echte vierzitter.

De basis van de auto is dan ook de S-Klasse. In dit gezelschap is het niet de snelste of lichtste (maar de traagste en zwaarste). Toch is het de auto waarmee je moeiteloos in de begrenzer van Emmerich naar Lörrach blaft en net zo fris weer uitstapt. Met 500 pk en 700 NM heeft de 5.4 liter V8 altijd over. Dat niet alleen, het apparaat klinkt ook precies hoe je wil dat deze klinkt: discreet, maar een beetje vunzig.

Ford Mustang Shelby GT500

2014

Dat gaat in deze Mustang niet lukken. Het is het andere uiterste als het gaat om vierzits coupé’s met supercharged V8. De eerste Mustang GT500 was niet echt perfect. Ja, je had 10% meer vermogen dan een BMW M6, maar 50% minder wegligging. Je zou denken dat Ford dat aan ging pakken in de loop der jaren. Nou, nee. Met name die motor kreeg meer en meer aandacht. Aan het einde van de levenscyclus vond Ford hem goed genoeg om hem aan @Wouter mee te geven.

De 660 pk sterke V8 klinkt enorm indrukwekkend. Op de snelweg kom je erachter dat de auto absoluut niet aerodynamisch is en dat een starre as met goedkope bouwkwaliteit niet bepaald verfijnd is. Maar hey: het apparaat kost in zijn thuisland net zoveel als een BMW 330i.

Aston Martin V8 Vantage V600

1999

Een compleet andere benadering van het concept vierzits coupé’s met supercharged V8 is deze Aston Martin V8 Vantage. Misschien is het wel de grondlegger. Het is een soort luxe, Britse Musclecar. Maar dan verfijnder en hoogwaardiger. Maak niet de fout door te denken dat dat ‘betrouwbaarder’ betekent. Dat is namelijk niet het geval. Maar de in Newport Pagnell met de hand gebouwde GT is het ultieme schoolvoorbeeld van iets te dik.

De 5.3 liter groter Tadek Marek V8 is voorzien van niet één, maar twee compressors. Dit apparaat heeft altijd koppel én een directe gasprespons. Volgens Aston Martin ging die in 4 seconden naar de 60 mph (ging ‘ie niet) en moest ‘ie 200 mph halen (haalde die niet). Maakt niet uit, op alle andere disciplines was de Vantage V600 bloedsnel.

Alpina B6 S Coupé

2007

Voor deze categorie auto’s, de vierzits coupé’s met supercharged V8, is het vrij eenvoudig om te kijken naar Britse en Amerikaanse auto’s. Duitse auto’s zijn veelal Mercedessen (of varianten op basis van een Mercedes). Gelukkig is daar Alpina nog. De B6 en B6 S Coupé zijn het comfortabele alternatief op een BMW M6 (E63). In veel opzichten was de B6S ook beter dan de M6: hij zag er dikker uit, de motor paste beter bij het karakter van de zware coupé.

Ook was er aanzienlijk meer koppel voorhanden én was de transmissie superieur. Het is de ideale AMG voor mensen die absoluut geen AMG willen, maar wel de kwaliteiten van een AMG. De B6 Coupe had een 4.4 liter V8 met 500 pk, de B6 S Coupé deed er nog een schepje bovenop met 530 pk. Er zijn er slechts 95 van gebouwd.

Cadillac CTS-V

2009

Heel af en toe, als General Motors wilt, maken ze briljante rijdersauto’s speciaal voor petrolheads. De CTS-V zo’n auto. Prijstechnisch was de Cadillac CTS-V Coupé een concurrent voor de BMW M3 Coupé, maar je maakt net zo makkelijk gehakt van een M6 Coupé (daar is ‘ie weer). De twee uitlaten in het midden geven de auto een aparte aanblik. Het is niet direct de mooiste coupé, maar wel een heel bijzondere.

Vrij praktisch ook, want zowel de ruimte op de achterbak als kofferbakruimte waren relatief toegankelijk. Natuurlijk, de motor kon je ook krijgen in een snellere Corvette of een goedkopere Camaro ZL-1. Beide zijn vrij hardcore, terwijl de CTS-V ook nog een beetje raffinement en luxe biedt. Bonuspunt: je kon de auto krijgen met een handbak!

Jaguar XKR-S

2012

De Jaguar XKR is een auto die enorm heeft geprofiteerd van een supercharger. De Jaguar achtcilinders zijn in ongeblazen toestand welgemanierd, beschaafd en ingetogen. Met zo’n blaastoeter wordt het geheel wel iets spannender. De XKR-S doet er een flinke schep bovenop. Er zijn er twee geweest.

De eerste serie is bijzonder fraai, maar de tweede serie heeft 130 pk méér en een enorme spoiler, dus die wint. Omdat het geen Duitse auto is, kon je gewoon 300 km/u halen. Er was zelfs een nog heftigere XKR-S GT, maar die had geen achterbank (maar een rolkooi) en hoort derhalve niet in deze lijst met vierzits coupé’s met supercharged V8thuis.

Dodge Challenger Hellcat Redeye Widebody (LC)

2019

Er zijn een enorm aantal varianten op basis van de Challenger Hellcat. Dit is een van de dikste. Of om heel eerlijk te zijn, we hebben eigenlijk geen flauw idee. Om de drie uur lanceert Dodge een nieuw apparaat op basis van de Hellcat. In dit geval is de de versie met de sterkere V8 (Redeye) en het bredere koetswerk (Widebody). Wat je er mee moet? Nou, heel hard accelereren.

Met vier personen, want de achterbank in zo’n Challenger is verrassend ruim. Alleen daarom hoort deze in het lijstje vierzits coupé’s met supercharged V8 thuis. Ondanks dat het natuurlijk hilarisch is, dat ze zo’n auto bouwen, is het wel jammer dat ‘ie niet écht wordt doorontwikkeld. Het is niet een wezenlijk andere auto dan de reguliere Hellcat en de sensaties zijn ook niet afwijkend.

Bonus: Novitec Maserati MC Sportline (M145)

2013

Ok, deze slepen we even met de haartjes erbij. Het is namelijk geen fabrieksauto, wat eigenlijk wel de bedoeling was. Niet dat we daar melding van hadden gemaakt, maar toch. Het gaat om vierzits coupé’s met supercharged V8. De Maserati GranTurismo is een van de fraaiste vierzits coupé’s. Dat niet alleen, het is ook een vrij ruime auto. Je kunt echt mensen kwijt op de achterbank. Het enige nadeel is de motor, waarbij het verbruik en geluid niet in relatief staan tot de prestaties. 430 Nm op 2.000 kg is gewoon een tikkeltje karig.

Novitec loste dat op met een mechanische compressor. Alle upgrades zijn behoorlijk in OEM-kwaliteit uitgevoerd. Het koppel; steeg naar 624 Nm, terwijl je 646 pk tot je beschikking had. Perfect voor de betere tussenspring en een stopsnelheid van meer dan 300 km/u.

Meer lezen? Dit zijn de 15 dikste sportsedans van de jaren ’90.