FIA en Formule 1 reageren op Mazepin-commotie - Autoblog.nl

De hoge heren van de FIA en de Formule 1 hebben nu ook van zich laten horen na alle ophef rondom de persoon van Nikita Mazepin.

De kersverse aanwinst van Haas, Nikita Mazepin, wist gisteren alle aandacht naar zich toe te trekken. Dat was alleen geen positieve aandacht. De 21-jarige Rus kreeg namelijk een storm van kritiek te verduren. Op social media werd er gestrooid met hashtags als #Mazepinout, meer dan 25.000 mensen tekenden een petitie om hem uit de F1 te schoppen en Mazepin was genoodzaakt een verontschuldiging naar buiten te brengen.

Instagram-video

Voor degenen die het gemist hebben: de aanleiding voor al deze commotie was een video die op Nikita’s Instagram verscheen. In de gewraakte video (zie onder) was te zien hoe Mazepin een jongedame betaste. Die lijkt dat niet in dank af te nemen, afgaande op de middelvinger die ze opsteekt. De dame in kwestie kwam later ook met haar kant van het verhaal. Zij zegt dat het allemaal niet serieus was, dat ze goede vrienden is met Mazepin en dat ze de video nota bene zelf op zijn Instagram gepost heeft. Als we er even vanuit gaan dat ze dit niet onder druk heeft gezegd, zet dit de zaak toch in een ander daglicht.

Statement

Dat heeft FIA en de Formule 1 er echter niet van weerhouden een statement naar buiten te brengen over het gedrag van Nikita Mazepin. Hun motto is tegenwoordig ‘We Race As One’ en dan kun je zoiets natuurlijk niet tolereren. In een gezamenlijk statement laten de organisaties weten dat ze het statement dat Haas gisteren uitbracht steunen. Daarin stond te lezen dat Haas dit gedrag ten zeerste afkeurt en dat ze het verder interen afhandelen.

Günther

FIA en Formule 1 benadrukken nog maar eens dat ze “ethische principes en een diverse en inclusieve cultuur” buitengewoon belangrijk vinden. Behalve natuurlijk als er veel geld mee gemoeid is. Hoe dan ook: hiermee lijkt de kous af te zijn, want FIA en Formule 1 vinden het blijkbaar prima dat Haas de zaak achter gesloten deuren afhandelt. Nikita kan misschien een tik op de vingers krijgen van Günther, maar daar blijft het waarschijnlijk bij. Haas zal Mazepin Senior namelijk graag te vriend willen houden.