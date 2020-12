Nikita Mazepin middelpunt van kritiek na betasten vrouw [video] - Autoblog.nl

Er is zelfs al een petitie gestart om hem uit de Formule 1 te trappen.

Nikita Mazepin is de tegenpool van Lewis Hamilton. Die laatste vertoont namelijk alleen voorbeeldig gedrag en zegt nooit een onvertogen woord. Daarmee is Hamilton de (al dan niet natte) droom van iedere pr-afdeling. Mazepin is daarentegen een absolute pr-ramp. Hij heeft nog geen race gereden voor Haas of hij brengt het team al ernstig in verlegenheid.

Het is al langer bekend dat de Russische miljardairszoon geen sympathieke jongen is. Hij heeft namelijk nogal losse handjes. In 2016 gaf hij Formule 2-rivaal Callum Ilott bijvoorbeeld een muilpeer, wat hem een ban van één race opleverde en Ilott een opgezwollen gezicht. Als het om vrouwen gaat schijnt de nieuwe aanwinst van Haas zijn handen ook lastig thuis te kunnen houden.

Dat blijkt uit een nieuwe video die een Twitter-rel heeft veroorzaakt. In de video, die door Mazepin zelf op zijn Instagram is gepost, is te zien hoe hij vanuit de bijrijdersstoel van een Porsche een dame op de achterbank betast. Uit haar lichaamstaal is vrij duidelijk af te lezen dat ze dit niet waardeert. De video werd in no time weer verwijderd, maar het kwaad was al geschied.

De Rus kan nu rekenen op een storm van kritiek. Er is zelfs al een petitie opgestart om hem uit de Formule 1 te weren. Ook zijn er diverse andere discutabele berichten van hem aan het licht gekomen. Zo zou hij pestgedrag richting George Russell vertoond hebben door onder een van zijn video’s te reageren met: “I have a secret about you mate that people might call a coming out.”

Haas heeft inmiddels ook geageerd op de commotie. Daarin laat het team (je verwacht het niet) weten dat ze dit gedrag absoluut niet goedkeuren. Haas zegt dat ze er op dit moment verder geen woorden aan vuil maken en dat ze de zaak verder intern afhandelen.

The matter is being dealt with internally and no further comment shall be made at this time. (2/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

Mazepin heeft zelf inmiddels ook formeel zijn excuses aangeboden. De welbekende clichés passeren daarbij de revue: het spijt hem dat hij aanstoot heeft gegeven, hij erkent dat hij veel mensen heeft teleurgesteld en hij belooft dat hij van zijn fouten zal leren. Het is nog even afwachten of daarmee de kous af is. Bij veel andere beroepen ben je na een dergelijke rel gewoon het haasje.