'EU-doelstelling EV's is totaal niet realistisch' - Autoblog.nl

Rijden er over tien jaar opeens vijftig keer zoveel EV’s rond in Europa? Als het aan de EU ligt wel.

Veel landen willen graag de CO 2 -uitstoot omlaag halen. Op zich een nobel streven, alleen de manier waarop dit gebeurd is voer voor discussie. Niet iedereen is dan ook te spreken over de nieuwe doelstelling die de EU gisteren wereldkundig heeft gemaakt.

Doel

Wat is precies het doel dat de EU gesteld heeft? In 2030 – over welgeteld tien jaar dus – willen de hoge heren in Brussel dat er 30 miljoen elektrische auto’s rondrijden in de EU. Voor de goede orde: momenteel zoeven er nog geen 615.000 EV’s rond. Dat is een luttele 0,25% van het totale Europese wagenpark, dat uit 243 miljoen auto’s bestaat.

ACEA

Naar aanleiding van deze doelstelling laat ACEA, de brancheorganisatie van Europese autofabrikanten, van zich horen. De grote baas van ACEA is toevallig een Nederlander: Eric-Mark Huitema. ACEA is helemaal voor vermindering van de CO 2 -uitstoot, maar volgens Huitema is de visie van de Europese Commissie “ver verwijderd van de realiteit van vandaag.”

Niet haalbaar

Uit de eerder genoemde cijfers, die bij ACEA vandaan komen, blijkt dat er werk aan de winkel is, om het mild uit te drukken. Huitema rekent het even voor ons uit: om de doelstelling te behalen moet het aantal EV’s op de weg bijna vijftig keer zo groot worden. Volgens hem is dat niet haalbaar.

Infrastructuur

Een van de redenen dat de doelstelling niet reëel is: de infrastructuur moet evenredig toenemen. Huitema ziet de EU-doelstelling wat infrastructuur betreft momenteel niet in overeenstemming is met de doelstelling van 30 miljoen auto’s. Volgens een conservatieve schatting van de EU zijn er 3 miljoen oplaadpunten nodig in 2030. Dat zou volgens ACEA betekent dit dat het aantal laadpunten over een periode van 11 jaar vijftien keer zo groot moet worden.

Ouwe bak

Naast de oplaadpunten heeft ACEA nog een aantal bezwaren. Zo wijzen ze erop dat de gemiddelde Europeaan momenteel in een 11 jaar oude auto rondrijd. Alle mensen die nu in een ouwe bak rondrijden gaan niet opeens een splinternieuwe EV kopen. Daar komt bij dat de economische vooruitzichten vanwege corona niet heel rooskleurig zijn. 30 miljoen EV’s in 2030: het klinkt misschien leuk, maar ACEA ziet het nog niet gebeuren.

Via: ACEA