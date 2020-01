FIA klopt Ferrari veruit het meeste geld uit de zak

Betalen baasje.





Later vandaag blikken we vooruit naar het F1 seizoen van 2020, maar eerst hebben we nog even een korte terugblik met wat guitige feitjes over vorig seizoen voor je in petto. Je zal je namelijk altijd weleens afgevraagd hebben hoeveel pegels zo’n FIA nou jaarlijks binnentikt door het opleggen van boetes. Wel, in sommige gevallen zoals toen McLaren die boete van 100 miljoen kreeg best veel, maar meestal een stukje minder. Vorig jaar bleef de teller slechts steken op een magere 124.400 Euro. Dat doet een zichzelf respecterende bermkassa langs de A2 ongeveer elke dag (denk ik).

De grootste betaler is Ferrari, dat tekent voor 80.000 Euro. Het grootste deel daarvan bestaat uit de 50.000 Euro die het team in Abu Dhabi moest dokken nadat bleek dat Charles Leclerc flink wat meer brandstof in zijn auto had zitten dan Ferrari de stewards verteld had. De rest is klein bier. Af en toe eens een unsafe release, iets te hard door de pitstraat karren, dan kan je natuurlijk een brief van het CJIB de FIA op de deurmat verwachten.

Maar geldboetes zijn natuurlijk één ding, doch wat voor straffen deelde de FIA verder nog uit? De drive-through en de stop-and-go werden slechts vijf respectievelijk twee keer opgelegd. Dat wil niet zeggen dat de coureurs zich ontzettend netjes gedragen hebben, want daarnaast werden er ook nog 27 tijdstraffen opgelegd van vijf dan wel tien seconden. Foei toch.

Tenslotte zijn er nog de straffen voor het gebruik van ‘teveel’ onderdelen. Je kan je afvragen of die regel er wel moet zijn in de F1, maar goed, dat is een andere discussie. Wel is het gevoelsmatig een beetje gek dat slechts twee coureurs uit het hele veld géén onrechtmatige greep in het onderdelenmagazijn moesten doen, te weten Lewis Hamilton en Romain Grosjean. Grootverbruiker was Daniil Kvyat, die maar liefst zeven motoren, zeven turbo’s, zeven MGU-H’s, zes MGU-K’s en drie accu’s gebruikt heeft. Trappen met dat hok, черт побери!