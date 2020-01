Randstedelijke jatmozen gappen álle Renault RS-jes

De geijkte snelle Audi ondervindt als meest geliefde boevenbak inmiddels zware concurrentie van rappe Renaults.





Vroeger was het altijd simpel als boef zijnde. Na je nachtelijke escapades stond je rond een uurtje of één ’s middags op en slenterde je een rondje door de stad, op zoek naar een rappe Audi. Over een paar dagen staat er immers weer zo’n gezellige ramkraak op de planning en je matties rekenen erop dat jij passend vervoer regelt. Het moet een beetje rap zijn, maar heel veel vertrouwen in je driftkunsten heb je niet, dus voorspelbaar weggedrag is een pre. Zo’n ondersturende Quattro is gewoon wat rustgevender dan een RWD-kanon als op het moment suprême de lange arm in je nek hijgt.

Doch als boef ben je natuurlijk ook gewoon bewust van je imago. Zo’n donkere Audi RS, dat is nu écht te 2010. Alleen de meest fantasieloze gangsters rijden daar nog mee. Ik bedoel, je bent wel een boef, maar daarom hoef je er nog niet zo uit te zien natuurlijk. Liever kies je iets met een wat speelsere uitstraling, iets meer joie de vivre. Zo’n kekke Renault bijvoorbeeld. Het is vlot zat, voorwiel aangedreven en met een beetje mazzel zit er een BOSE soundsystem in om naar gangsterrap te luisteren. Sommigen van die vermaledijde dienstkloppers hebben er nota bene zelf ook een.

Helaas voor rechtschapen Renault RS-eigenaren, lijkt het boevengilde opeens massaal op dit idee te zijn gekomen. Maar dan ook echt best wel massaal. In de omgeving van Den Haag en Rotterdam is het elke maand wel een keertje raak. Er is inmiddels ook al een heuse hashtag op Instagram in het leven geroepen genaamd #renaultgestolen. Vooral de Mégane III RS, de Clio IV RS en inmiddels ook de Mégane IV RS zijn in trek bij de biets-brigade. Check hieronder een uitpuilend lijstje van de kentekens van gejatte bakken, die we door kregen van een man in Jaune Sirius gekleurde regenjas.

Het vermoeden is dat de meeste auto’s gestolen zijn door middels van Keyless attack. Nu weten we op de redactie dus ook waarom @wouter begin vorig jaar zonder duidelijke reden een warenhuis gekocht heeft in zijn thuisstad (video). Naar verluidt was de 41-NKK-7 overigens afgesloten middels sleutelkaart klikken, dus het dievengilde heeft mogelijk ook andere methodes om hun buit te bemachtigen.

Enfin, heb je zo’n RS en woon je in de gevarenzone, dan is het helaas niet onverstandig wat extra anti-diefstal maatregelen te treffen. We denken dan bijvoorbeeld aan de aankoop van een dubbelloops. Mocht je toevallig iets weten over een van de auto’s of de diefjes, dan kan je ons altijd even een berichtje sturen ([email protected]).