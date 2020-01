BMW deelt gevoelige tik uit aan Mercedes

Pak aan, Baden-Württemberger.





Als TNer (typische Nederlander) overweeg je eigenlijk natuurlijk maar twee merken: BMW en Mercedes. De twee trotste Duitse grootmachten in de auto industrie hebben een interessante historie, waarbij het ooit bijna tot een fusie kwam. Dat was overigens niet een fusie op basis van gelijken, maar meer een gevalletje van Mercedes dat op het punt stond BMW op te slokken. Herbert Quandt voorkwam op het nippertje dat dit daadwerkelijk gebeurde en de rest is geschiedenis: al decennia knokken de twee merken om wie nou echt het meest premium is.

In principe had Mercedes daarbij lange tijd het voordeel, maar medio jaren ’90 kwam BMW langzij. Niet alleen op basis van de gevoelens van ondergetekende, maar ook qua marktwaarde en afzetcijfers. Doch de laatste paar jaar dreigt BMW de strijd tegen oude rivaal Mercedes weer een beetje te verliezen. De voorwielaandrijvers uit Stuttgart smaken kennelijk prima bij kopers, terwijl het ‘sportieve’ BMW het maar moeilijk heeft om vast te houden aan de merkwaarden en toch veel auto’s te verkopen.

Doch er is goed nieuws voor de Beiers. Juist nu een grote Amerikaanse kwaliteitspublicatie onlangs nog groot uitpakte met een verhaal over hoe BMW de weg kwijt is geraakt, blijkt het merk gewoon beter te verkopen dan Mercedes in Trumpmenië. Dat was al weer even geleden, want de laatste keer dat het gebeurde was in 2015. De voorwielaangedreven 1-serie was niet eens nodig voor het succesje (integendeel), want die nep-BMW wordt in de Verenigde Staten niet geleverd (de X1 en X2 wel). Met name de nieuwe Dreier en X7 doen het goed in de States.

Het is nog even wachten op de cijfers over de hele wereld, die in de komende dagen vast bekend zullen worden. We weten al dat BMW ook in ons land nog steeds net wat populairder is dan Mercedes, maar de Nederlandse markt is natuurlijk piepklein. Zijn de cijfers voor Amerika wel representatief, of heeft BMW keihard gesjoemeld om dit opstekertje voor elkaar te boksen? De tijd…zal het leren.