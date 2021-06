Fiat Doblò S is ruimste auto voor 12 mille - Autoblog.nl

Hoe lekker is dat, pure ruimte? De Fiat Doblò S biedt het in overmaat.

Wat is de grootst mogelijke luxe? Inderdaad: ruimte. Natuurlijk spelen er een een hele hoop andere factoren mee. Maar bij vliegtickets, huizen, concertkaartjes en onderbroeken geldt: hoe meer ruimte je hebt, hoe luxer het wordt ervaren. Met name de premium merken zijn hier enorm goed in. Voor het geld is een 3 Serie echt gênant krap te noemen. Want voor minder geld heb je een Skoda Superb die zelfs de 5 Serie kan overtreffen qua ruimte. In dat opzicht is de Skoda Superb dus veel meer premium dan een 3 Serie of 5 Serie.

Dus veel meer premium dan deze Fiat Doblò wordt het niet, want de compacte besteller is écht ruim. Al sinds 2000 is de Citroën Berlingo-concurrent een slimme keuze voor mensen die veel ruimte wensen voor weinig. De auto heeft onlangs een kleine facelift gehad. Ondanks dat de update vrij mild is, noemt fiat deze auto de ‘4e generatie’. Dat is een beetje optimistisch. Het is (alweer) een update van de tweede generatie en daar is niets mis mee, Fiat.

Fiat Dobló S

Tevens zijn er twee nieuwe modellen: de Fiat Doblò S en de Doblò Trekking. De Doblò S valt niet in het rijtje 911 Carrera S of Mercedes-AMG E63S. Het is nu de nieuwe benaming voor de auto, er is een Dobló S of een versie met het Trekking-pakket. De Trekking heeft in kleur gespoten bumpers, grote Trekking-stickers, airco, hoogteverstelling voor bestuurdersstoel, 7 inch groot infotainment-scherm met Apple CarPlay (en Android Auto), centrale deurvergrendeling en 16 inch stalen velgen.

Dire motoren

Je kan de Fiat Doblò S krijgen met drie motoren. Het zijn allemaal 1.6 MultiJet2-diesels, maar je hebt keuze uit 90 pk, 105 pk en 120 pk. De Trekking is enkel leverbaar met de laatste twee motorversies. De 210 pk sterke 2.2 JTD uit de Giulia is helaas niet aangekondigd, maar zou hilarisch zijn. Qua keuze houdt het in Nederland daarmee op. De Doblò in personenwagen-uitvoering is hier namelijk niet meer leverbaar. Waarschijnlijk in verband met de desastreuze BPM-boetes die in dit EU-land gelden. Dat geldt dus niet voor de bedrijfswagen-uitvoering (die min of meer even vervuilend is). Rondetijden op Tsukuba en Silverstone zijn (nog) niet bekend.

De prijzen hebben we wel voor je. De Fiat Doblò S kost 11.495 euro (excl. Btw en BPM). De Dobló Trekking moet 13.395 euro kosten. De prijslijst kun je hier checken.