Fight: Zwaargewichten tegen zwaargewichten: de Audi RS5 tegen de BMW M5 en de Mercedes-AMG E53

Want één zwaargewicht tegen twee lichtgewichten is een oneerlijk gevecht, toch?

Er is een reden dat er bij vechtsporten op gewicht gescheiden wordt. Anders krijg je taferelen als het gevecht dat tussen ’s Werelds sterkste man Eddie Hall en de vechtende Neffati-tweeling plaatsvond. Hall sloopte de twee professionele, maar zeer kleine vechters puur op massa en kracht. In de autowereld doen we altijd net alsof hetzelfde gebeurt, alleen andersom. Gewicht is dan een beperkende factor waardoor de lichtere tegenstanders gewilder zijn.

Nergens is dat zo actueel als bij de nieuwe Audi RS5. Het ding kan zich meten met zijn directe concurrenten, de BMW M3 en Mercedes AMG C63 S E, maar is tegelijkertijd flink zwaarder. Daarom is dit in onze ogen wel een beetje appels met peren vergelijken. Ook omdat BMW geen hybride-aandrijving heeft en dus ook geen accupakket meezeult, terwijl de AMG het met maar vier cilinders moet doen, waardoor niemand hem überhaupt wil hebben en hij dus per definitie al afvalt.

Vechten in je eigen gewichtsklasse

Als we dan, net als in de vechtsport, in de gewichtsklasse van de RS5 gaan kijken, komen we uit bij de M5 en de E53. Dat betekent misschien dat de RS5 een klasse hoger gaat om een eerlijk gevecht op dit niveau aan te kunnen gaan. Maar dat maakt het juist interessant, want dat zou betekenen dat Audi zich liever wil kunnen meten aan de spelers die een klasse boven boven de gedoodverfde concurrenten staan. Iets wat men ook wel eens ‘ambitie’ noemt.

Voordat we beginnen met deze vergelijking, een kanttekening: dit keer kijken we alleen naar de sedans. Waarom? Omdat hetgeen we hieronder benoemen allemaal vrijwel 1-op-1 is door te vertalen naar de stations van de modellen. Het wordt anders een feestje vol dubbele conclusies en daar zit niemand op te wachten, toch?

Kan je leren van overgewicht?

Een van de gevaren bij het zwaarder worden om in een hogere klasse te kunnen vechten, is dat je een risico loopt om aan alle kanten voorbij gestreefd te worden door de lui die veel langer gewend zijn om met zulk gewicht rond te lopen. Het kan ook andersom zijn. Dat je als uitdager juist van de fouten van je nieuwe tegenstanders hebt kunnen leren en daar dus van kunt profiteren.

Dat laatste lijkt niet per se het geval voor de RS5. Met drieliter V6 en zijn gecombineerde vermogen van 639 pk en 850 Nm komt hij niet in de buurt van de vierliter V8 en de 741 pk en 1.000 Nm waarmee de BMW, de ring betreedt. De AMG E53 lijkt dan een gelijkwaardigere tegenstander, want die komt met slechts een drieliter zes-in-lijn en 585 pk en 750 Nm ten tonele.

Door dat extra slagvolume verdeelt over twee cilinders, weegt de BMW ook veruit het meest. Zelfs zonder onderbroek en achter een doekje, tikt dit echte zwaargewicht de 2.515 kg aan tijdens het wegen. In vergelijking huppelt de RS5, zelfs met een 4kWh groter accupakket, lachend de weegschaal op die 2.355 kg aangeeft. De E53 valt er net tussen met zijn 2.390 kilo schoon aan de haak.

Zwaar betekent niet direct log

Dan zou je wellicht nog kunnen zeggen dat het gewichtsverschil van ruwweg 150 kilo het verschil in kracht van 102 pk wel zou kunnen compenseren. Maar dat blijkt niet het geval. De BMW is nipt de snelste als het aankomt op de sprint naar 100km/u. Met 3,5 seconden is het klusje geklaard in de M5. In de RS5 moet je één keer meer knipperen met de ogen, want die heeft 3,6 seconden nodig. De E53 is er dan nog lang niet, want die tikt pas na een eeuwig durende 3,8 seconden de 100 km/u aan.

Maar gewicht, kracht en snelheid zeggen lang niet alles. Formaat en voorkomen spelen ook een belangrijke rol. De BMW heeft daarin blijkbaar moeite om ingetogen te blijven en zijn spiermassa te verbergen. Het is de enige auto die langer is dan vijf meter (5.096 mm). Ook rolt hij het breedst over de weg met z’n 2,16 meter inclusief spiegels.

De Audi probeert vooral in breedte niet onder te doen, want die komt net zes centimeter te kort op de bulkende BMW. Qua lengte heeft Audi helaas de kortste met amper 4,9 meter. Zelfs de AMG die tot dusver prima de middenmoot vertegenwoordigt, heeft zo’n zes centimeter meer om mee te spelen. Al wordt die waarschijnlijk gepest met een z’n slappe schoudertjes. Met een breedte van slechts 2,07 (3 centimeter minder dan de Audi) meter kan wat meer tijd in de sportschool geen kwaad.

Valt er dan te compenseren op prijs?

Dan blijft er nog een punt over: wie laat hem het breedst hangen. Anders gezegd: hoe zit het met de prijs? Daar lopen we tegen een probleempje aan, want Audi heeft de Nederlandse prijs van de RS5 nog niet gedeeld. Hij zou alleen scherp in de markt gezet worden. Dat zegt zoveel als: hij wordt in ieder geval geen twee ton.

Toch kunnen we een indicatie krijgen als we naar de Duitse prijzen kijken. Dan is ook hier weer de BMW die het zwaarst uit de hoek komt. Een optieloze M5 Sedan moet in ons buurland 145.200 euro opbrengen. Dat is ruim 41.000 euro meer dan een ‘kale’ E53 AMG (103.779,90 euro). Een instap RS5 sedan zou volgens de Duitse mediasite voor 106.200 euro op de markt komen. In vergelijking met deze concurrentie is dat dus ook zeker scherp te noemen.

Wat blijkt: op papier kan de RS5 een klasse hoger zeker meekomen. Hij moet misschien op alle vlakken zijn meerdere erkennen in de M5, maar voor bijna 40.000 euro minder, is dat niet zo heel erg, lijkt ons. Aan de andere kant is de AMG E53 een geduchte tegenstander. De twee zitten op veel vlakken (behalve op vermogen) heel erg dicht bij elkaar in de buurt. Zelfs qua omvang. Of de RS5 in de praktijk ook zijn mannetje staat tegen zijn grotere concurrenten? Dat zien we hopelijk in de zomer, als Audi begint met het uitleveren van de ambitieuze uitdager.