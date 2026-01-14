Gaat Audi BMW ooit nog inhalen…?

De voorsprong door techniek is niet terug te zien in de verkoopcijfers.

Binnen de Grote Duitse Drie is Audi nog altijd een beetje de underdog. Ze zijn later tot het premiumsegment doorgedrongen dan Mercedes en BMW, en hebben die achterstand nog steeds niet helemaal weggewerkt. En dat lijkt voorlopig ook niet te gebeuren, als we naar de cijfers van 2025 kijken.

Audi vs. BMW vs. Mercedes

De verkoopcijfers van BMW en Mercedes hadden we al, nu hebben we ook die van Audi. Zij hadden in 2024 een loodzwaar jaar, waarin de verkopen met 12% daalden. En in 2025 daalden de verkopen nog eens met 3%. Audi wist in het afgelopen jaar ‘maar’ 1,6 miljoen auto’s aan de man te brengen.

Intussen verkocht BMW bijna 2,2 miljoen auto’s en Mercedes 1,8 miljoen. Met name het gat met BMW is dus behoorlijk groot. Toch is Audi hoopvol, want in het laatste kwartaal zijn de verkopen wel gestegen ten opzichte van 2024.

Elektrisch

De verkopen van elektrische Audi’s zijn sowieso gestegen, met 36%. Dat zijn 223.000 auto’s. Deze stijging is op zich ook logisch, want ze hebben de A6 e-tron en de Q6 e-tron aan het gamma toegevoegd. BMW verkocht echter zo’n 330.000 elektrische auto’s in 2025, dus Audi loopt ook op dat gebied nog achter. Op Mercedes hebben ze dan weer wel een voorsprong, want zij verkochten maar 168.800 EV’s.

Nederland

We pakken ook de Nederlandse cijfers er weer even bij. In Nederland gingen de zaken eigenlijk uitstekend. Audi wist hier 16.884 auto’s te slijten, een stijging van 21,9%. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. Dit is vooral te danken aan de nieuwe A6 e-tron en Q6 e-tron. Dat zijn auto’s waar de Nederlandse leaserijder wel warm voor loopt.