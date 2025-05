Uitlaten nieuwe Audi RS5 zijn even wennen

De RS5 Avant belooft een dikke sjaak te worden, maar de uitlaten zitten wel een beetje op een gekke plek.

Je krijgt misschien een déjà vu: hadden we deze spyshots gisteren niet al behandeld? Maar nee, dat was de nieuwe Audi RS6. We hebben echter ook nog spyshots van zijn kleinere broertje: de RS5 Avant. Dat is dus de opvolger van de RS4 Avant, voor alle duidelijkheid.

De foto’s zijn de aanleiding voor dit artikel, dus laten we het eerst even hebben over het uiterlijk. De RS5 belooft gewoon een heerlijk dikke bak te worden. We zien uitgeklopte wielkasten en grote driehoekige luchtopeningen aan weerszijden van de grille, net als de huidige RS6.

Het meest opvallende zijn echter de uitlaten. Dit zijn nog steeds de welbekende ovaalvormige stortkokers, maar nu zijn ze veel meer naar het midden geplaatst. Dat ziet er toch een beetje apart uit, zulke grote uitlaten die niet op de hoeken zitten.

Je wilt natuurlijk ook weten aan welke motor deze uitlaten vast zitten. Het kan haast niet anders of dat wordt weer een V6. De nieuwe S5 heeft immers ook gewoon een V6. En Audi heeft bij Mercedes kunnen zien dat downsizen naar een viercilinder een heel slecht idee is.

Het lijkt erop dat Audi bij de RS5 hetzelfde recept gaat toepassen als bij de RS6: dezelfde motor, maar dan wel met hybride ondersteuning. Waarschijnlijk zal het vermogen ook flink stijgen ten opzichte van de 450 pk die de huidige RS4 Avant levert. Dat cijfers is inmiddels ook een beetje achterhaald, aangezien de M3 Competition 510 pk heeft en de C63 zelfs 680 pk.

We kunnen ook alvast verklappen dat de nieuwe RS5 loodzwaar wordt. Om even een idee te geven: de nieuwe S5 Avant weegt al 1.940 kg. Die heeft ook een V6, maar daar komt dus het plug-in hybride gedeelte nog bij. Reken op een gewicht ruim boven de 2 ton. En dan te bedenken dat de RS6 nóg zwaarder zal zijn.

Op deze foto’s zien we de Avant, maar daar blijft het deze keer niet bij. Er zijn ook al RS5 Limousines gesignaleerd. Daarmee krijgt de RS4 Sedan dus eindelijk een opvolger. Al is de nieuwe A5 Limousine een liftback en geen echte sedan, maar dat maakt verder niet uit.

Wanneer de nieuwe Audi RS5 precies onthuld wordt is nog niet bekend, maar waarschijnlijk ergens later dit jaar.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots