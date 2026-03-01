Wat zorgt voor doffe koplampen en wat kun je er tegen doen?

Niet alleen lelijk, maar ook onveilig: zo kom je van doffe koplampen af.

Het onderhouden van je auto kun je vergelijken als bijhouden van je gebit. Wie er genoeg aandacht aan besteedt, heeft minder kans op problemen. Doe je er niets aan, dan ga je dat snel zien én wordt het gevaarlijk. Maar omdat mijn tandheelkundige kennis niet veel verder reikt, zullen we het maar over het auto-onderhoud hebben. Vandaag zoomen we specifiek in op doffe koplampen. Waardoor worden je koplampen dof, aangeslagen en geel en hoe krijg je weer heldere voorverlichting?

Voor de duidelijkheid: ja, doffe koplampen kunnen gevaarlijk zijn. Het licht schijnt er minder makkelijk door naar buiten waardoor het zicht (vooral in het donker) afneemt. Volgens onderzoekers zou de lichtopbrengst zelfs 80 procent minder kunnen worden. Sterker nog, als je lampen te dof zijn, kan je auto worden afgekeurd bij de APK.

Waarom worden koplampen dof?

Het vergelen en aanslaan van de doorgaans doorzichtige kap over de lampen, is een probleem van het materiaal waarvan het is gemaakt: polycarbonaat met een UV-werende coating. Deze coating slijt er in de loop van tijd af door verschillende factoren zoals schoonmaakbeurten met agressieve zeep of pekel in de winter. Zodra deze laag eraf is, krijgt de UV-straling van de zon vrij spel om het oxidatieproces in gang te zetten.

Wat is oxidatie dan? Nou, hetzelfde verschijnsel als bij het roestvorming. Zuurstof reageert met een stofje dat een chemisch proces opgang brengt. Bij de koplamp is dit de reactie van het kunststof met UV-straling. Het proces wordt versneld door hitte. Daarom zie je het doffe ook vaak het eerst en dikst wordt aan de bovenkant van de lampunit, daar waar hij het heetst wordt. Het dof worden van de verlichting gebeurt al bij auto’s van drie tot vijf jaar oud.

Hoe kun je doffe koplampen herstellen?

Er zijn verschillende theorieën over hoe je de aangeslagen koplampen weer helemaal helder krijgt. De beste methoden beginnen allemaal hetzelfde: met schuren. Dat betekent dat je een eigenlijk eerst moet beginnen met het afdekken van de lak om de koplampen. Daarna kan je gaan beginnen met het wegschuren van de doffe plekken met heel fijn schuurpapier.

Maak voor je gaat schuren het schuurpapier en de koplamp vochtig. Na het schuren droog je de lamp weer af. En herhaal je de stap met een nog fijner schuurpapier. Herhaal deze stap tot je tot een zo fijn mogelijk schuurpapier bent gekomen dat je koplamp egaal dof is. Vervolgens ga je op zoek naar een polijstmiddel waarmee je deze dofheid weg kunt poetsen.

Dat klinkt als een flinke onderneming, en dat is het ook. Het simpelst is het om dit te tackelen met een koplamp restauratieset, dan zit je altijd goed. Daar zit ook vaak een UV-coating in die je na het polijsten kunt aanbrengen middels een spons. Je kunt ook voor een lakbeschermingsfolie of voor een keramische coating gaan.

Toch is bekend dat deze doe-het-zelf middeltjes minder goed werken dan een professionele ingreep. Een koplamp professioneel laten restaureren kost in veel gevallen niet heel veel en levert een beter resultaat op en een helderheid die langer blijft.

Werken wondermiddelen als tandpasta en cola?

In de online zoektocht kun je ook wat, eh, bijzondere middeltjes tegenkomen die zouden werken als polijstmiddelvervangers. We komen bijvoorbeeld tandpasta, WD40, aceton, insectenspray en cola tegen. Volgens de experts moet je ver weg van deze producten blijven als je van aangeslagen koplampen af wilt.

Deze middeltjes zouden in het beste geval maar een korte periode de beschadigen verhullen. Daarnaast krijg je hierdoor geen nieuwe coating en vraag je om nieuwe aangeslagen koplampen, maar deze keer nog sneller dan de vorige keer.

Bronnen: Jalopnik, ANWB