Ford GT is een buitenaardse verschijning in het Nederlandse straatbeeld

Kijk, zo hoort het: gewoon van Zwitserland naar Nederland rijden met je Ford GT. #SpotvandeWeek

De laatste generatie Ford GT zie je bijna nooit in het wild, en dat is niet alleen omdat er weinig van gemaakt zijn. De exemplaren díé gebouwd zijn worden ook bijna niet gebruikt. Dit is helaas weer een auto die ten prooi is gevallen aan de vloek van de verzamelobjecten.

Toch heeft @spotcrewda een Ford GT weten te spotten, gewoon in een Nederlands parkeervak naast een Renault Clio. Dat zijn unieke beelden. Deze eigenaar durft zijn auto gelukkig te gebruiken. Sterker nog: hij is er helemaal vanuit Zwitserland naar Maastricht mee gereden.

De uitvoering is niet bijster spannend – zwart op zwart – maar zelfs in deze kleurstelling is de Ford GT een zeer spectaculaire auto om te zien. De zwarte kleur verhult namelijk niet de imposante verhoudingen en de gapende luchtopeningen.

Naast een Clio zie je ook goed hoe laag zo’n Ford GT is. En dan staat de auto nog niet eens in track mode. Standaard is de GT 111 centimeter hoog, in track mode maar 105,9 centimeter. Dat is 41,7 inch, dus eigenlijk zou Ford GT41,7 de juiste typeaanduiding zijn geweest. De naam van het origineel – de GT40 – was immers ook gebaseerd op de hoogte.

Voor de foto’s maakt het niet uit, maar qua geluid is de laatste Ford GT wat minder spectaculair dan zijn voorgangers. De rauwe, gorgelende V8-sound is vervangen door een 3,5 liter V6. Deze levert een indrukwekkend vermogen van 656 pk en klinkt helemaal niet slecht, maar toch hoort een Ford GT een V8 te hebben. Overigens was het ook de bedoeling om EcoBoost cool te maken met deze motor, maar dat is niet helemaal gelukt.

Zoals je kunt zien aan de bladeren dateert de spot al van vorige zomer, maar dat zien we deze keer door de vingers. Deze Ford GT is bij deze uitgeroepen tot de Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

