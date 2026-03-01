Audi A1 met kekke livery is ultiem schaap in wolfskleren

Wie trouwens verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de livery op deze Audi A1? Audi zelf.

Als het gaat om Audi, BMW of Mercedes hebben we het vaak over hoe de merken bij elkaar afkijken. Als je ziet dat een geduchte concurrent scoort met iets, wil je zelf ook een stukje van de taart. Zo hadden alle drie de merken net voor de millenniumwisseling hetzelfde idee: kleinere, compacte modellen zijn de nieuwe norm. Dat leverde ietwat vreemde ‘experimenten’ op zoals de Mercedes A-Klasse en Audi A2, maar als maatje kleiner dan de A4, 3 Serie en C-Klasse kwamen er de A3, 3 Serie Compact en C-Klasse Sportcoupe. Die laatste twee waren een verkorte versie van de reeds bestaande modellen, terwijl de A3 ‘gewoon’ een traditionele hatchback was. BMW en Mercedes volgden dit idee later omdat het toch wel scoorde, zoals gezegd.

Volkswagen-basis

Een reden dat Audi qua compacte hatchbacks snel kon schakelen was vanwege het feit dat ze onder Volkswagen vallen. De Golf-basis van de A3 leverde in eerste instantie op dat Audi voor een ‘normale C-segmenter’ het eerste voordeel had. Het leverde ook op dat Audi een territorium kon ontdekken waar BMW en Mercedes zich nog nooit aan hebben gewaagd. Tevens met de kennis van nu blijft Audi uniek in dit segment vergeleken met de directe concurrenten. In 2010 verscheen namelijk de Audi A1.

Audi A1

De allereerste Audi A1 (Typ. 8X) kon gebouwd worden op het platform één maatje onder de A3, intern bekend als PQ25 of A0. Daar waar je de Skoda Fabia, SEAT Ibiza en Volkswagen Polo vindt. De A1 werd neergezet als een soort my first Audi, een auto die dichtbij zijn grotere broers voelt zodat je met een kleinere portemonnee ziet wat een Audi je kan bieden. Technisch was het gewoon een soort Polo, maar waar die degelijk (lees saai) moest zijn, werd de A1 een soort trendy handtasje. Er zal met een schuin oog naar de Fiat 500 gekeken zijn. En, waar BMW toch wel een beetje zat, de MINI Cooper.

Bijzondere Audi A1 op Marktplaats

Een relaas over de Audi A1 levert normaliter op dat we weer een Audi A1 quattro te koop hebben gevonden, de geflipte rallyauto-achtige 256 pk sterke topversie. Nee, vandaag niet. We vinden in plaats daarvan een Audi A1 die het anders aanpakt. Er staat namelijk een Audi A1 te koop met een bijzondere combinatie van zaken. Het betreft het optionele ‘Competition Line’-pakket. Dan werd de A1 een optisch feestje der herkenning voor liefhebbers van de Audi Sport-kleuren van weleer. We willen extra benadrukken: dit was een fabrieksoptie.

Op een witte ondergrond (zwart was ook mogelijk) werd voor de Audi A1 Competition Line een livery à la Audi S1 Sport quattro en/of 90 IMSA bedacht. De driekleur over de flank boven de schouderlijn, met rode accenten op de bumpers, skirts en wielkasten. Ook een subtiele dakspoiler in het rood werd toegevoegd. Om het af te maken, racenummer één op de motorkap en zijkant.

Binnenin de Audi A1 Competition Line merk je ook dat je een speciale editie hebt. De driekleur op de vloermatten, rood op het stuur en rood op de versnellingspook, om de oase van zwart iets af te wisselen. Verder waren de opties vergelijkbaar met andere A1’s,

Schaap in wolfskleren

De Audi A1 Competition Line bestond alleen voor de facelift in 2014, wat automatisch betekent dat het geen optie was voor de S1 met 231 pk. Voor de andere motoren mocht het wel, waaronder de motor die deze Audi A1 had. We noemen het een schaap in wolfskleren, want de Audi A1 Competition Line op Marktplaats heeft de minst sterke motor die je kon krijgen. De 1.2 TFSI is niet de kleinste (na de facelift kwam de 1.0 TSI driecilinder), maar des tijds wist Audi slechts 86 pk uit dit blok te peuteren. Deze racy Audi A1 doet daarom 11,7 seconden over een sprintje naar 100 en bij 180 km/u is de lol klaar.

Kopen

De meest uitbundig uitgevoerde Audi A1 redt het daarmee niet ten opzichte van de echt sportieve broers, laat staan de quattro. Dat je het maar weet, want verder is de uitvoering wel geinig. De Competition Line die we vinden op Marktplaats betreft een Audi A1 uit 2011 in het wit met 191.024 kilometer op de klok. Opvallen doe je sowieso. Mensen er vervolgens uitrijden bij het stoplicht niet.

Iets voor jou? Dan mag je 8.999 euro overmaken naar de verkoper op Marktplaats.