Oud vs. nieuw: Audi RS4 vs. RS5

We zetten de Audi RS5 naast zijn voorganger, de RS4.

Waar BMW iedere paar jaar het roer omgooit qua design, gaat Audi doorgaans minder drastisch te werk. De nieuwe RS5 is dan ook geen enorme cultuurshock, maar toch zijn er genoeg verschillen. Die gaan we vandaag eens onder de loep nemen.

Voorkant

De grille van de RS4 was al behoorlijk groot, maar de RS5 bewijst dat het nóg groter kan. De grille van de RS5 loopt helemaal door tot aan de onderkant van de bumper. De zwarte vlakken aan de zijkanten van de grille zorgen ervoor dat de neus één groot zwart gat is. Vind je dat drie keer niks? Dan zou je ervoor kunnen kiezen om het zwarte gedeelte in carrosseriekleur te laten spuiten of wrappen. Of misschien is dat wel gewoon een optie af fabriek.

Zijkant

Van de zijkant bekeken zijn de verschillen het kleinst. We zien overduidelijk een evolutie van de RS4. Wel zijn er nu verzonken deurgrepen en de wielkasten zijn breder dan ooit. De RS5 is 8,5 centimeter breder dan de RS4, wat ook al geen ielig autootje was. Wat verder opvalt is de koelsleuf achter de voorwielen, maar die hebben al eerder gezien op onder andere de RS3 en de RS6 GT.

Achterkant

De meest gewaagde keuze op designgebied zijn waarschijnlijk de uitlaten. Deze hebben nog dezelfde ovalen vorm, maar zijn nu meer naar het midden geplaatst. Daardoor lijkt de RS5 nóg breder. De diffuser is ook beduidend groter. Kortom: alles is groter en dikker bij de nieuwe RS5.

Binnenkant

Het interieur is compleet anders, maar dat wisten we natuurlijk al op basis van de reguliere A5. Het instrumentarium en het infotainmentscherm vormen één geheel à la BMW. Het passagiersscherm wat optioneel is op de normale A5 is standaard op de RS5. De stoelen zijn uniek voor de RS5. Hier zien we het bekende honingraatpatroon terug.

Specs

Dit artikel gaat vooral om het uiterlijk, maar nu we toch aan het vergelijken zijn pakken we ook de specificaties nog even mee:

Audi RS4 Avant Audi RS5 Avant Motor 2,9 liter V6 2,9 liter V6 Vermogen V6 450 pk 510 pk Elektrisch vermogen – 177 pk Systeemvermogen 450 pk 639 pk Systeemkoppel 600 Nm 825 Nm Acceleratie 0-100 km/u 4,1 seconden 3,6 seconden Topsnelheid (begrensd) 250 km/u 250/285 km/u Gewicht 1.720 kg 2.370 kg Bagageruimte 495 361 liter

De RS5 haalt meer vermogen uit de V6 én heeft nog een elektromotor, dus logischerwijs is deze een stuk rapper dan de RS4. Het heikele punt is het gewicht. De RS5 is 650 hele kilo’s zwaarder. En dat is niet omdat de RS4 zo’n lichtgewicht was… Nog een nadeeltje: de kofferruimte is flink geslonken door de aanwezigheid van de accu, zoals collega @Loek gisteren al opmerkte.

Goed, we hebben jullie de plaatjes en de specificaties gegeven, dus we zouden zeggen: brand los. Kiezen je voor de nieuwe RS5 of heb je toch liever de RS4?