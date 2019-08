Filmen langs de Nürburgring? Dat mag zomaar niet meer

Voor eigen gebruik is dat prima. Heb je commerciële belangen dan zal de organisatie er een stokje voor steken.

Het zijn doorgaans vermakelijke video’s die je op YouTube kunt kijken. Filmpjes van voorbijrazende auto’s op de Nürburgring Nordschleife tijdens Touristfahren en trackdays. Soms een zeldzame super of hypercar, soms een grappige klassieker of een willekeurige bestelbus en soms een (harde) crash. YouTube staat vol met dit soort video’s. Sommige videomakers staan wekelijks langs de baan om filmpjes te maken.

Wat de organisatie van de Nürburgring betreft is dat voorbij. Het management heeft bij zeker één (Nederlandse) YouTuber ingegrepen. De organisatie is naar eigen zeggen niet blij met alle video’s die voornamelijk bij de stukken Brunchen en Pflanzgarten worden opgenomen. Ze spreken over ‘slechte publiciteit’. Men doelt op de vele crashes die gedeeld worden op YouTube.

De Nederlandse YouTuber Auto Addiction is door de politie (in opdracht van Nürburgring GmbH) gesommeerd te stoppen met filmen. De videomaker heeft gehoor gegeven aan de wens van Nürburgring GmbH en stopt per direct met het maken van video’s langs de baan. Een vreemd stukje censuur van de organisatie om zo te willen ingrijpen. Wie de actie langs de Nordschleife wil zien zal er nu zelf naartoe moeten rijden. Gelukkig hebben we de video’s nog..