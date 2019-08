Exclusief: eerste 911 Speedster op Nederlands kenteken

De Porsche 911 Speedster is eindelijk op Nederlandse bodem gearriveerd.

Vorig jaar stonden we op de autoshow van Parijs oog in oog met de Porsche 911 Speedster. Dat was toen nog een concept en in een later stadium kwam dan ook eindelijk het productiemodel. De Speedster is het ultieme afscheid dat Porsche kon geven aan de 991-reeks. Het enthousiasme is groot voor dit model, ook in Nederland. Ondanks zijn forse prijskaartje. Je moet minimaal 357.000 euro aftikken om er eentje te kunnen kopen. Van de Speedsters worden 1.948 stuks gebouwd.

Inmiddels zijn de leveringen begonnen, ook in Nederland. We hebben het geluk dat er een handjevol exemplaren naar ons land komen. De eigenaar van de allereerste 911 Speedster op Nederlands kenteken deelde in enthousiasme zijn nieuwste aanwinst exclusief met Autoblog.nl. De auto staat ruim een week op kenteken (ZV-640-F) en heeft 375.525 euro gekost. Wat een beauty hè?

Vandaag de dag is dit niet langer de enige op gele platen. In de tussenliggende periode zijn er nog drie Speedsters op kenteken gezet. Het gaat hier om G-078-BD, een grijze van 394.092 euro. Om G-250-BF, nog een grijze ter waarde van 378.434 euro en als laatste G-075-BD. Ook dit is weer een grijze Speedster en heeft 392.931 euro gekost.

De Porsche 911 Speedster heeft de motor van de GT3 RS onder de kap. Dit is een atmosferische 4.0 liter boxermotor met 510 pk. De Speedster doet 0-100 in vier seconden en heeft een topsnelheid van 309 km/u. We wensen de eigenaar veel plezierige kilometers toe met zijn Speedster, maar dat gaat ongetwijfeld lukken!

Fotocredit: Ellen Breedveld. Met dank aan Porsche Centrum Eindhoven en de eigenaar