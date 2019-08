Dit heeft Brabus met de Merc-AMG A 35 4MATIC gedaan

Genadeloos harde tuning na de klik.

Het is nog even wachten op de kers op de tuning-taart in vorm van de Mercedes-AMG A 45. Tot die tijd heeft Brabus dit lekkertje in vorm van de A 35 4MATIC. De tuner brengt het vermogen van deze A-klasse nog niet naar het niveau van een A 45, maar het begin is er.

Standaard is de Mercedes-AMG A 35 goed voor een vermogen van 306 pk en 400 Nm koppel. Brabus brengt dit naar 365 pk en 460 Nm koppel met de BRABUS PowerXtra + B 35 S upgrade. De hot hatch is meer dan vlot te noemen. Het sprintje naar de honderd gaat in 4,4 seconden. De topsnelheid is nog steeds elektronisch begrensd op 250 km/u. Naast dit plus-pakket is er ook een mildere vorm van tuning voor de A 35. Deze PowerXtra-kit tilt het vermogen naar ‘slechts’ 350 pk. Het koppel blijft met 460 Nm gelijk aan dat van het plus-pakket.

In combinatie met de uiterlijke tuning van Brabus is de A 35 een klein sinister apparaat geworden. Je trekt er in elk geval behoorlijk de aandacht mee. Dat is ook precies wat Brabus wil bereiken, want deze A 35 4MATIC debuteert op de Brabus-stand op de IAA in Frankfurt binnenkort. Naast de bekende logo’s werd de A-klasse voorzien van onder andere een nieuw uitlaatsysteem, achterspoiler, BRABUS Monoblock T 19-inch velgen en dikkere bumpers.