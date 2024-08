Flaneren in een AMG GT Roadster, wat kost dat?

Een waanzinnige roadster met een dikke V8, wat kost deze Mercedes AMG GT occasion eigenlijk?

Het is alweer geleden dat Mercedes de prachtige SLS Roadster in het gamma had. De AMG GT was nooit echt helemaal de opvolger van dit icoon, echter is het een auto die je liefde mag geven. Zeker nu er een tweede generatie is kunnen we zeggen dat de eerste generatie prima opdroogt. Met name de facelift.

Mercedes AMG GT occasion

De AMG GT was er ook als Roadster, tegenwoordig draagt de Mercedes-AMG SL deze verantwoordelijkheid. De Mercedes-AMG GT Roadster is nog altijd een lust voor het oog. Wie hoopt dat ze enorm gekelderd zijn in prijs, helaas pindakaas. Het blijven gewilde auto’s en daardoor ook aan de prijs.

150k

Zo vonden we dit exemplaar, aangeboden door de Mercedes-dealer. Dat betekent een aankoop met dealer garantie. Wel zo lekker als je 149.500 euro stukslaat op een auto. Want dat is inderdaad het prijskaartje van deze auto. Ten opzichte van de nieuwprijs (217.094 euro) heeft deze roadster uit 2019 een lekkere klapper gemaakt.

De zwarte kleur is misschien wat saai. Aan de andere kant maakt dat deze auto tot een uitstekende daily driver. Niet iedereen heeft zin om in een gele of rode AMG GT voor de dag te komen. Dit is vrij deftig.

Deze auto betreft de facelift van de AMG GT, dus je hebt de virtuele klokken achter het stoor in plaats van analoge tellers. Met 33.398 km ervaring is het beestje klaar om er nog vele jaren tegenaan te gaan.

De AMG GT is in allerlei varianten verkrijgbaar geweest. Dit is de Mercedes-AMG GT Roadster, met 476 pk uit een 4.0 biturbo V8. Ja, in de GT R leverde ditzelfde blok 585 pk, echter zijn de prestaties echt niet verkeerd. Je hebt 630 Nm koppel en in vier tellen zit je op 100 km/u. Bovendien is de topsnelheid 302 km/u. Meer heb je toch niet nodig?

De Mercedes-AMG GT Roadster is weer eens wat anders dan de zoveelste Porsche 911 Cabrio. En zeg nu zelf, Roadster bekt toch veel chiquer dan cabrio? Je checkt de V8-beul op Marktplaats.