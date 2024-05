Mercedes-AMG GT 43 is de duurste viercilinder van Nederland

Heel veel geld stuk slaan op een vierpitter, dat kan nu met de Mercedes-AMG GT 43.

Bij de AMG GT heb je de keuze uit twee motoren en het contrast tussen deze twee is behoorlijk groot. Als je geen V8 kan betalen ben je namelijk aangewezen op een vierpitter. Het prijsverschil tussen deze twee is dan ook aanzienlijk, maar is de nieuwe AMG GT 43 daarmee een koopje? Nou nee…

Mercedes maakt nu de prijs bekend van de AMG GT 43 en wat blijkt? Het is de duurste viercilinder van Nederland. Voor de AMG GT 43 betaal je namelijk minstens €173.046. Voor een auto met een vierpitter.

Nu krijg je natuurlijk wel een potente viercilinder. De Mercedes-AMG GT 43 beschikt over 421 pk, met als bonus nog 14 pk uit een startgenerator. Daarmee is de AMG GT boven de SL gepositioneerd, want die heeft als 43 slechts 381 pk.

We doen een beetje neerbuigend over de viercilinder, maar eerlijk is eerlijk: de AMG GT 43 is waarschijnlijk wel de betere rijdersauto. Met zijn viercilinder is deze auto niet alleen lichter in de neus, de 43 is ook achterwielaangedreven, waar de versies met V8 allemaal vierwielaandrijving hebben.

Hoewel 173k een hoop geld is, is de AMG GT 43 wel aanzienlijk goedkoper dan de andere versies van de AMG GT. Het prijsverschil met de AMG GT 55 AMG is meer dan een ton… En dat is niet eens de duurste versie, want je hebt ook nog de AMG GT 63, die een vanafprijs heeft van bijna drie ton.

Omdat de prijslijst van de AMG GT nu compleet is, kunnen we even alle versies op een rij zetten:

AMG GT 43 (421 pk): €173.046

AMG GT 55 (476 pk): €275.306

AMG GT 63 (585 pk): €298.901

AMG GT 63 E Performance (816 pk): €262.414

Omdat die laatste een hybride is krijg je weer de kromme situatie dat de topversie niet de duurste is. Als iemand een AMG GT gaat bestellen zal dat dus óf de instapper zijn óf de topversie. Welkom in Nederland.