Mercedes-AMG SL63 4MATIC – rijtest en video

Voorheen konden we schrijven: de SL is er nog, want het heeft even mogen duren voor er een opvolger kwam. Nu is het tijd voor de compleet nieuwe Mercedes-AMG SL63 in de rijtest.

Wat doe je als je hartje zomer een Duitse performance cabriolet onder de bips krijgt. Een tripje Cote d’Azur, een rondje Nurburgring of lekker de Alpen in. Het kan allemaal, maar het is ook allemaal erg afgezaagd. De inkopper over het ontbreken van het dak maken we deze keer even niet. Anyway, dat deden we dus allemaal niet. Er is één provincie die massaal door Duitsers wordt bezocht in de zomer, op naar Zeeland dus voor een paar lokale lekkernijen.

Miami Milf Machine

Het zal mijn verknipte geest zijn, maar bij de Mercedes SL moet ik aan dames op leeftijd in Florida denken. De rest van de doelgroep zijn gepensioneerde Duitsers die er ook altijd rustig in rijden. De auto’s van beide doelgroepen komen na zo’n 15 jaar als youngtimer naar Nederland, waarbij een enthousiaste ZZP-er volledig leegloopt op het onderhoud.

Toch is er óók een serieuze ondertoon om de SL te karakteriseren als MILF of rentner fahrzeug. Ondanks dat vorige generaties SL er ook als AMG waren, was het vooral een comfortabele cruiser. Het waren auto’s waarmee je lekker burnouts kon trekken en veel sprints winnen, mits het droog was.

De SL63 is nu een echte AMG

De ontwikkeling van de SL is nu volledig door AMG in Affalterbach gedaan. En nee, ze trokken géén AMG GT uit het rek, de basis is volledig nieuw. De SL gebruikt een nieuw, aluminium spaceframe, wat ongetwijfeld straks voor meer modellen gebruikt gaat worden.

Feitelijk is de SL daarmee weer terug, want in de basis was de Sport Leicht een racer. Kort na het debuut in 1952 oogstte de 300SL (W194) diverse successen op circuits. In zijn eerste jaar behaalde het model onder andere een spectaculaire dubbele overwinning in de legendarische 24-uursrace van Le Mans en bezette hij zelfs de eerste vier plaatsen bij de grote jubileumprijs van de Nürburgring voor sportwagens. In 1954 kwam de productieversie (W 198), de 300SL die later bekend werd als de Gullwing vanwege de vleugeldeuren.

De latere SL’s waren hele fijne, soms bijzondere snelle auto’s, maar echte sportauto’s waren Pagode (W113), de R107 (1971-1989) en zijn opvolger, de R129 feitelijk niet. Wat dat betreft is de AMG GT (Roadster) een logischere opvolger van de 300SL.

De SL55 is terug

Naast de Mercedes-AMG SL63 uit de rijtest, is nu direct ook de SL55 AMG leverbaar. Geheel historisch correct haalt de SL55 AMG 476pk uit een V8. Qua snelheid is er dan niets te klagen, want de SL55 AMG haalt al 295 km/u en sprint naar de 100 in 3,9s.

Niet nodig, maar nog lekkerder is de SL63, waarbij de V8 een nieuw oliereservoir, anders gepositioneerde intercoolers en actieve carterventilatie. De in- en uitlaatkanalen werden geoptimaliseerd voor een nog betere gasuitwisseling en het uitlaatgastraject voor de katalysatorkast en benzinepartikelfilter werd vergroot. De ontwikkelaars realiseerden het extra vermogen van de SL 63 4MATIC+ vooral door een hogere turbodruk en de grotere luchtdoorvoer.

Het resultaat voor de SL63 AMG: 585 pk en 800 Nm koppel bij slechts 2.000 toeren per minuut. Daarmee gaat de SL63 royaal door de 300 km/u, pas bij 315 km/u houdt de acceleratie op. De sprint naar de 100 duurt 3,6s.

Nu met 4×4

Het vermogen was ook bij vorige SL’s het probleem niet, de tractie wel. Mede daarom is voor het eerst in de zeventigjarige geschiedenis de SL leverbaar met aandrijving op alle vier de wielen. De twee V8-modellen zijn standaard uitgerust met AMG Performance 4MATIC+. Het systeem kent een volledig variabele koppelverdeling tussen de voor- en achteras. Tijdens de rijtest bleek de Mercedes-AMG SL63 op droog asfalt prima al het vermogen kwijt te kunnen.

Er is grip, veel grip en dan nog meer grip. Voor de goede verstaander: het zou best nog iets speelser mogen. Anders dan bij de E63S is er ook geen driftmodus, waarbij alleen de achterwielen worden aangedreven. Mocht je graag strepen trekken, dan zou ik je oude SL55, SL63 of SL65 AMG zeker nog niet de deur uitdoen.

Hi-tech onderstel slaat soms de plank mis

Zoals het een Mercedes, pardon AMG, betaamt is het onderstel voorzien van alle laatste technologie. Het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve, hydraulische rolstabilisatie compenseren de rolbewegingen van de nieuwe SL in fracties van een seconde.

Ook voor het eerst in zijn geschiedenis is de SL standaard uitgerust met actieve achterassturing. Tot 100km/u sturen de achterwielen in tegengestelde richting, daarboven sturen ze in dezelfde richting als de voorwielen. Op lagere snelheid is de wendbaarheid groter, op hoge snelheid de stabiliteit. Hoe we ooit zonder achterasbesturing hebben durven rondrijden, vragen we ons nog steeds af op de redactie. Maar zonder dollen: vooral de extra wendbaarheid is erg fijn bij steeds groter groeiende auto’s.

Ondanks alle hightech liet de Mercedes-AMG SL63 zich lelijk verrassen door de soms minder gladde wegen in Zeeland. Qua onderstel zou ik sowieso niet per se het woord Comfort met een hoofdletter C durven schrijven, dit ondanks dat er die keuze wel is bij de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s. Het onderstel is simpelweg vrij stevig, duidelijk meer voor gladde Duitse buitenwegen ontwikkeld dan voor iets anders. Bij grotere hobbels lijkt de SL63 AMG veerweg te missen en het is niet moeilijk om de wielen airtime te laten hebben.

Groter en met achterbankje

Met een lengte van 4,71 meter is de nieuwe SL63 maar liefst 13 centimeter langer dan de vorige SL , die 3 cm langer is dan de AMG GT Roadster. Een deel van de extra centimeters is te verklaren door het kleine achterbankje die van de SL een 2+2 maakt. Dat lijkt altijd wat onzinnig, maar toch is het een plek waar een kind (en kleinere volwassene) een korte rit echt wel overleefd.

Waar we begin van het millennium fan leken te worden van de stalen klapdaken, is nu het chique stoffen dakje weer terug voor de SL. De elektro-hydraulische stoffen kap opent of sluit volautomatisch in 15 seconden, beide tot 60 km/h. De softtop bedien je via het multimedia-touchscreen, wat inderdaad net zo onhandig is als het klinkt. Hopelijk maken de fysieke knoppen sneller hun comeback dan het stoffen cabriodak.

Het stoffen dak is 21 lichter, wat uiteraard ook een positieve invloed heeft op het zwaartepunt. Echt Sport Leicht is de SL daarmee niet, want de schaal slaat uit naar 1950 kg. Dat is zo’n 250 kg meer dan een 911 Turbo S Cabriolet…..

Conclusie en prijs

Schitterend, maar zou je er de gedoodverfde concurrent ervoor laten staan? Iedereen die ik de Mercedes-AMG SL63 liet zijn tijdens rijtest vond hem mooi. Ik vind zelf ook, echt schitterend. Iedere lijn lijkt te kloppen.

De Mercedes-AMG SL63 kost 262.526 euro, wat “voordeliger” is dan de 911 Turbo S cabriolet. En je krijgt ook meer kilogrammen voor je euro, maar of dat de doorslag gaat geven….

Met dank aan Prins en Dingemanse voor de heerlijke oesters. Dat stuk gemist, dan moet je de video nog even kijken.