Deze bekende tuner is nu in Nederlandse handen

Absolute Motors uit Ridderkerk neemt gewoon eventjes een tuner van formaat over.

De Nederlandse auto-industrie stelt natuurlijk niet zoveel voor en ook op het gebied van tuning is Nederland geen hele grote speler. De bekende tuners zijn toch vooral afkomstig uit Duitsland, Engeland of de States. Er is nu echter een tuner in Nederlandse handen gekomen.

Het altijd ambitieuze Absolute Motors heeft namelijk Urban Automotive overgenomen. Deze Britse tuner is gevestigd in Milton Keynes, wat we natuurlijk ook kennen als de thuisbasis van Red Bull Racing. Absolute had al nauwe banden met Urban, maar nu hebben dus gewoon de hele toko overgenomen.

Urban Automotive bestaat nog niet zo heel lang (sinds 2013), maar ze hebben snel naam weten te maken. Ze begonnen als Land Rover-tuner, maar hebben hun portfolio in een rap tempo uitgebreid. Ze doen inmiddels ook Mercedes, Audi, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce en Tesla.

Urban is ook op de kaart gezet in de VS, omdat niemand minder dan Kim Kardashian in een opvallende Urban Range Rover rondrijdt. Nu willen waarschijnlijk alle Amerikaanse vrouwen er ook eentje.

Wat Wouter van Urban vindt? Hieronder check je rijtest met de G63 AMG volgens Urban Automotive:

Headerfoto: Urban Automotive G63, gespot door @spotcrewda