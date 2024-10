Flink aangepakte Huracán is een keer NIET van Mansory!

Een flink bespoilerde Lamborghini Huracán met widebody en andere ongein, dan denk je vrij snel aan Mansory. Maar dat is de creatie van vandaag niet.

Als we een supercar met meerdere spoilers, brede heupen en wielkasten, dikke velgen en veel carbon zien, weten we vaak al hoe laat het is. Dan heeft Kourosh Mansory en co. weer eens lopen klooien met veel te duur spul op een veel te dure auto. Wat schetst onze verbazing: vandaag hebben we een Lambo voor je die eens niet door Mansory aangepakt is, maar wel een beetje die kant op gaat. De markt is kennelijk erg groot.

DarwinPRO

De firma in kwestie heet DarwinPRO. Die kan je wellicht kennen van meerdere bodykits die ze hebben gedaan, niet in de laatste plaats de ‘DTM’-bodykit voor de Audi RS6 van Jon Olsson. U weet wel, die na verkoop aan een Nederlandse firma gestolen en in brand gestoken werd. Naast hun dikspul voor de RS6 doen die nog veel meer en het is allemaal lekker uitbundig.

Net na het einde van de Lamborghini Huracán doet DarwinPRO hun plasje over de Evo-variant van de auto. We zien het gebruikelijke rijtje modificaties. Nieuwe voorbumper, in dit geval met een Tecnica-achtige ‘kieuw’ naast de koplamp. Nieuwe breed uitgebouwde wielkasten. Lage koolstofvezel splitter, nieuwe zijskirts, breedbouw voor de achterkant, nieuwe achterbumper met diffusor én natuurlijk die enorme spoiler. Een motorkap die in de verte wel wat doet denken aan die van de STO maakt het feestje af.

Materialen

Je mag zelf kiezen waarvan de bodykit voor de Lamborghini Huracán van DarwinPRO van gemaakt wordt. De goedkoopste optie zorgt voor voornamelijk ‘verstevigd kunststofvezel’ met delen in koolstofvezel. Dat kost 18.776 euro, exclusief import, montage en afwerking. Wil je op die versie het koolstofvezel vervangen door CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic), dan ben je 23.472 euro kwijt. En dan kan je dat laatste nog vervangen met ‘Autoclave’ koolstofvezel, wat nog weer van hogere kwaliteit is. Dat kost 28.164 euro.

Je kan bij alle drie die soorten koolstofvezel ook besluiten om de hele kit eruit te laten bestaan. Dat kost respectievelijk 24.786 euro, 30.983 euro en 37.179 euro. Dat laatste kan je een mooie occasion van kopen en bij de bodykit van DarwinPRO moet je de Lamborghini Huracán zelf al hebben. Oh ja, en de velgen heeft het merk geleend van Novitec, dus die moet je ook nog zelf ergens vandaan sprokkelen.

Al met al dus geen goedkoop geintje. Maar dan heb je wel een auto die je weer terug kan vinden op de parkeerplaats van een Engels voetbalstadion.