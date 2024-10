Tesla Model Y met zeven zitplaatsen is hier

Eindelijk, je kan met zeven man op pad in de Tesla Model Y die er nu als zevenzitter is.

Tesla is soms een beetje lastig te volgen qua aankondigingen. Uiteraard gooit Elon Musk nog het één of ander op Xwitter, maar het meeste hiervan is ‘komt binnenkort’, ‘gaan we doen’ of ‘we zijn ermee bezig’. En de daadwerkelijke aankondigingen zijn vaak met betrekking tot de Amerikaanse markt. Zo kondigde Musk in 2021 al aan dat er een zevenzits versie van de Tesla Model Y op komst is. Best slim, want de enige zevenzitter van het merk is de Model X en die is best prijzig tegenwoordig. Door de Y aan te bieden als zevenzitter breng je het naar een iets gunstigere prijsklasse. In 2021 werd al gemeld dat de VS deze versie kreeg, pas recent in augustus 2024 kwam er weer nieuws over deze versie van de Y, omdat de productie van de zevenzits Model Y was begonnen in de Gigafactory in China.

Tesla Model Y zevenzitter stilletjes aangekondigd

Engelse media melden nu dat de Tesla Model Y als zevenzitter te bestellen is in het land. In Nederland hebben we nog niet zo veel bombarie gezien over of wij ‘m ook mogen bestellen. De configurator geeft daarop al antwoord: de optie is gewoon beschikbaar.

En da’s best een mooie optie voor de Tesla Model Y. Zoals gezegd was je enige toevluchtsoord voor een zevenzits Tesla de Model X, die (met de zitrij incluis) 108.000 euro kost. Aangezien het dus ook gewoon past in de Model Y scheelt dat extra vruchtbare ouders gewoon erg veel. Bovendien zijn er nog niet heel veel zevenzits SUV’s die ook nog eens elektrisch zijn, dus de timing klopt. De enige alternatieven die wij kunnen bedenken zijn de Peugeot 5008, die er nog niet is, en de Kia EV9, die veel duurder is.

Er zijn maar twee ‘maren’. De Tesla Model Y als zevenzitter behoudt de dimensies van de vijfzits versie, geen lange wielbasis dus. De derde zitrij is dus erg krap en eigenlijk alleen geschikt voor kleine kinderen. Er is nog wel wat bagageruimte over, maar niet genoeg voor een flinke vakantie voor zeven man. Tevens is de optie niet gratis op twee manieren. De optie voor een derde zitrij zelf kost 2.500 euro, maar hij is enkel te bestellen op de Long Range AWD. Daarmee zit Tesla het idee van een zevenzitter voor minder dan 50.000 euro dwars, want nu kost een Tesla Model Y zevenzitter 55.500 euro. En dat is ook nog niet eens de versie met de beste actieradius, al heb je met 533 km daar niet zo veel over te klagen.

De Tesla Model Y zevenzitter is nu te bestellen en we zien geen alternatieve levertijd vanwege deze optie, dus dan heb je hem net zo snel als dat je een nieuwe Model Y überhaupt zou hebben. Het is een kleine verandering, maar we kunnen ons voorstellen dat het een mooi stukje markt bedient, hoe klein dan ook.