8 knotsgekke kleurencombi’s op de Huracán STO

Zet de helderheid van je scherm maar alvast omlaag, want we hebben een lijstje met bijzonder gekleurde STO’s.

Supercars zijn doorgaans wat kleurrijker normale auto’s, maar de Huracán STO maakt het – letterlijk en figuurlijk – wel heel bont. Dit model wordt af fabriek met een contrasterend kleurenschema geleverd en dit levert de gekste kleurencombinaties op. Lamborghini zegt nergens nee tegen, dat is wel duidelijk.

Deze bijzondere kleurencombinaties zijn voer voor een lijstje, dus daarom zijn we even in de archieven van Autoblog Spots gedoken. We hebben een aantal opmerkelijk uitgevoerde exemplaren op een rij gezet.

Spotter: @spotcrewda

Felgroene Lamborghini’s hebben we vaker gezien, maar niet in combinatie met rood. Iedere stylist zal deze combi met klem afraden, maar de eigenaar van deze STO (die waarschijnlijk Ken heet) koos er toch voor.

Spotter: @justawheelchairguy

We zeggen voor de grap wel eens dat een auto zelfs in pimpelpaars met gele stippen mooi is, maar deze Belgische eigenaar koos dus écht voor paars en geel. De gele stippen zijn alleen gele strepen in dit geval.

Spotter: @ljpvink36

Wit is in principe een doodnormale kleur, maar als je dat combineert met knalblauwe accenten heb je toch een aardig opvallende auto. Zonder dat het pijn doet aan je ogen.

Spotter: @justawheelchairguy

Je Lambo eruit laten zien alsof ‘ie gewrapt is? Dat kan natuurlijk ook gewoon af fabriek. Dit exemplaar is bijvoorbeeld uitgevoerd in matbruin, met goudkleurige velgen om het af te maken.

Spotter: @spotcrewda

De bekendste STO van allemaal mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Dat is die van Tim Burton a.k.a. Shmee150. Deze STO kwam trouwens niet zo uit de fabriek rollen. De roze kleur is wel origineel, maar de gele accenten niet. De auto is inmiddels trouwens origineel, na eerst nog witte accenten te hebben gehad.

Spotter: @marcel050

We hebben zowaar een exemplaar kunnen vinden met een stijlvolle kleur, namelijk donkergroen (Verde Hydra). Om te voorkomen dat het te ingetogen wordt is dit gecombineerd met gouden accenten.

Spotter: @autogespot23

Knotsgekke kleurencombinaties is heel erg on-Nederlands, maar ook in Nederland rijden er bijzonder gekleurde STO’s rond. Wat dacht je bijvoorbeeld van matblauw met rode en zwarte accenten?

Spotter: @spotcrewda

Noem het vuilniszakgrijs, noem het grondverf, deze matgrijze kleur past eigenlijk gewoon heel goed bij deze auto. Om het af te maken zijn er knalblauwe accenten, want ja, het is een STO.

