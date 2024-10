En nou is het klaar met al die SUV’s, aldus Renault

Met de komst van de Renault 4 wordt het maar een druk zooitje daar bij Renault qua SUV’s. Genoeg is genoeg.

Met de komst van de Renault 4 E-Tech verwelkomt Renault een nieuwe crossover/SUV in het gamma. En dat is niet voor het eerst in recente jaren. Sluit je de Mégane E-Tech als twijfelgevalletje (maar hij doet crossover-achtig aan), de Clio en de 5 uit, dan produceert Renault enkel en alleen nog crossovers. De Talisman en Mégane (non E-Tech) moesten het schip verlaten en ook de elektrische Twingo is er niet meer. De nieuwe 4 is dus ook een crossover, nummer acht in de line-up. Kijk even voor je de volgende alinea leest of je ze allemaal kan opnoemen.

SUV-bonanza

Renault had namelijk zo’n 15 jaar geleden maar één SUV, de Koleos. De eerste serieuze SUV/crossover die er nog is, is de inmiddels 11 jaar oude Captur. Daar kwam op basis van de Qashqai nog de Kadjar, nu Austral bij. En dan voor het topsegment ook eentje. Tot zo ver niks geks, drie SUV-modellen omdat die populair blijken te zijn, dat snappen we heel goed. Het probleem is wat er nu allemaal tussen komt. Zowel naar boven als naar onder afgerond heeft elk platform nu twee extra modellen erbij. De Arkana bedient naast de Captur de wens voor een kleine crossover met coupé-daklijn. Tussen die en de Austral zat kennelijk een nét groot genoeg gat voor de Symbioz. Boven de Austral kwam nog de Espace, die zijn platform (en het gros van de hele auto) deelt met de kleine broer. En dan op datzelfde platform ook nog de Rafale. Ook moeten het midden- en topsegment nu elektrisch middels dus de 4 en de Scénic E-Tech. En als je ietwat sceptisch dan wel cynisch bent, kan je de Mégane ook een crossoverrol toekennen. Acht of negen stuks SUV. Is het nou klaar ermee?

Acht stuks is genoeg

Volgens Laurens van den Acker is het klaar na deze acht stuks, nu eigenlijk elk stukje markt bediend is. De Nederlandse designchef van Renault zegt dat hij natuurlijk niet zo veel te zeggen heeft over wat er getekend moet worden, enkel hoe het getekend moet worden. Hij legt wel uit waarom Renault met zo veel SUV’s is gekomen. “Wat je ziet is de angst van Luca de Meo (CEO van Renault, red.). Die wil erg graag de markttechnische voetafdruk en concurrentiepositie van Renault behouden en versterken.”

Perceptie

Ook meent Van den Acker dat het tegenwoordig allemaal ietsje genuanceerder ligt. Volgens de Nederlander heeft de wereld een wat gekke perceptie op SUV’s, dat het allemaal nog lompe, Hummer-esque body-on-frame asobakken zijn met slurpende motoren. Volgens Van den Acker is een beetje SUV tegenwoordig niks meer van dat en meer een opgehoogde personenauto waar echt wel oog is voor efficiëntie. “Mijn Austral doet 1 op 22.” Breek: de designchef van Renault heeft dezelfde auto als de chef op jouw werkplaats…

Marktwerking

Oh ja, en Laurens van den Acker roept je op om te stoppen met zeuren en eens daadwerkelijk een auto te kopen. Want alhoewel je veel het geluid hoort dat SUV’s stupide zijn, kon je best een tijdje kiezen tussen ofwel een SUV ofwel een ‘conventioneel’ model. En men koos en masse voor de SUV. Of Renault ooit weer voor elk segment een niet-SUV aanbiedt? Dat wordt niet duidelijk. Van den Acker voegt er nog aan toe, zoals hij al eens deed, dat SUV-achtige modellen ook wel een beetje moeten. Dit omdat een EV-platform voor lage auto’s duur en gecompliceerd is qua plaatsing van de accu’s, terwijl een ‘sandwich’ tussen twee vloeren makkelijk is. Dat een SUV-achtige auto ook rank en niet heel erg SUV-achtig kan zijn, bewijst Renault volgens Van den Acker met de Emblème. Volgens hem dan. (via Autocar)