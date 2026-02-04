UPDATE: Dit is er écht aan de hand bij Flitsmeister

Flitsmeister geeft duidelijkheid!
Slecht nieuws voor iedereen die zijn rechtervoet graag liet begeleiden door een vriendelijke piep. Flitsmeister, jarenlang vaste vriend en bijrijder van autorijdend Nederland, heeft woensdagochtend onverwacht aangekondigd per direct ‘er een punt achter te zetten’. Geen aftellen, geen overgangsperiode, gewoon: klaar.
Tenminste, dat dachten we met z’n allen. Het internet explodeerde zowat vanwege de aankondiging. Gelukkig kunnen we goed nieuws aan je melden. Na een gesprek met Flitsmeister weten we wat er echt speelt.
UPDATE: Flitsmeister reageert
Flitsmeister-topman Jorn de Vries legt aan Autoblog.nl uit wat er aan de hand is bij de flitsapp. ”Onze aankondiging van vandaag heeft veel automobilisten in onzekerheid gebracht. Het doel van Flitsmeister is echter het tegenovergestelde: zorgen dat automobilisten precies weten wat hen te wachten staat. Daarom brengen we dan ook een einde aan de onzekerheid bij autorijdend Nederland: Flitsmeister blijft natuurlijk gewoon bestaan.”
Plots einde van een vertrouwde app?
Zoals enkelen van jullie al in de reacties dachten, gaat het om een marketingstunt. ”Vanmorgen hebben wij de aankondiging gedaan dat wij er een punt achter zetten. Dit is onderdeel van de lanceringscampagne van ons nieuwe product de Flitsmeister DOT (punt)”, zegt De Vries tegen Autoblog.nl.
Het idee van de DOT zet Flitsmeister is een einde, een punt dus, achter afleiding onderweg. Met dit nieuwe FM-speeltje wordt het gebruik van de app ”beter, uitgebreider en veiliger”, aldus de topman.
Morgen komt er extra informatie over het apparaatje naar buiten, maar er is online ook al meer info te vinden. Het nieuwe apparaatje is een cirkeltje met enkel een lichtstripje die in het midden van boven naar beneden loopt. De Dot geeft waarschuwingen met licht, geluid en spraak en is ook zonder abonnement te gebruiken. Je betaalt eenmalig 49,99 euro voor de Flitsmeister Dot.
Nog minder gratis?
Flitsmeister heeft de afgelopen jaren hard ingezet op betaalde abonnementen. Functies als CarPlay en Android Auto, ooit gratis, verdwenen allemaal in 2024. Met Flitsmeister Pro en Pro Plus kregen gebruikers extra’s als een reclamevrije ervaring en uitgebreide integratie in de auto.
Reacties
monsieurleloure zegt
Rij al jaren met Waze.
De navigatie van FM kan mij niet bekoren.
Stefje zegt
Same same. Heb daarentegen wel een betaalde abo voor Flitsmeister en die draait dan ook altijd op de achtergrond.
Richmond zegt
Wat heeft die voor meerwaarde tov Waze dan?
Stefje zegt
Flitsmeister heeft veel meer en betere flitsermeldingen.
En, tot mijn grote frustratie, ziet FM ook beter hoeveel file ergens staat.
De UI van Waze is alleen zoveel beter, dat ik alsnog niet over stap 🥲
FiXeR zegt
Ze gaan waarschijnlijk stoppen met de app gratis aanbieden. Het zou niet voor het eerst zijn dat een community-gedreven app wordt uitgeknepen zodra het moederbedrijf vooral winst wil zien. En op de een of andere manier lijken ze dan altijd te vergeten waardoor de app überhaupt zo populair werd: de community.
flatoutmarten zegt
Is het al 1 april?
racerx zegt
Ik zag de mail voorbij komen, ik ben al sinds jaar en dag een betalende gebruiker maar als de gebruikerspoule kleiner gaat worden door deze ontwikkeling kon het weleens zijn dat ik naar Waze overstap.
oversoft zegt
Ik ben al een tijdje geleden overgestapt op Waze, toen ze begonnen met geld te vragen voor Carplay.
Geen moment spijt van gehad.
Ze genereerden natuurlijk best wat cash met het verkopen van verkeersmeldingen aan radio/TV en aan andere platformen. Dan ook nog maandelijks meerdere euros moeten betalen voor data die door andere gebruikers wordt gemeld schoot mij in het verkeerde keelgat.
RobTWo zegt
Ik denk dat FM niet meer rendabel is, omdat er zoveel gebruikers zijn overgestapt op Waze.
doncorleone zegt
Hier ook gestopt met FM nadat CarPlay achter een betaalmuur kwam.
rogerzz zegt
Betalende gebruiker hier. Die 3 euro per maand kan ik wel missen en verdient zichzelf wel terug. Werkt prima met apple maps + carplay qua meldingen. Ook fijn dat hij op de achtergrond draait en een piepje geeft als ik BNR luister via DAB+ of bel/Teams of wat dan ook.
Dit soort ludieke acties snap ik dan alleen niet, ik heb 1 maand vooruitbetaalt dus werkt het nog even in theorie, maar ik zet het dan wel alvast uit zodat het niet verlengd? Gaat ze vast klanten kosten, deze grap.
hehe zegt
Neem aan dat er voor betalende klanten niets veranderd?
Maar als zelf ook betalende klant ben ik helemaal niet gediend van dit soort cliffhangers.
Ik betaal voor een dienst en verwacht in ruil daarvoor ook duidelijk wat ik van deze betaalde service mag verwachten.
deuxani zegt
Gewoon een niet zo slimme marketingstunt. Best wat mensen hebben meteen hun abonnement opgezegd. In de punt op de website is een soort gadget te zien als je ver inzoomt, het zal wel daar om gaan.
“Na een belletje met De Vries wordt duidelijk dat de boodschap ‘Flitsmeister zet er een punt achter’ door sommigen ‘verkeerd wordt geïnterpreteerd’. ‘Het stopt niet per direct. We stoppen met een aantal diensten, dat hebben we vanochtend bekend gemaakt.’ Over welke diensten het precies gaat, daarover wil De Vries nog niet uitweiden. ‘Vanmiddag zullen we hier verder over communiceren.’
Wilde suggestie is dat het om een marketingcampagne gaat, waarbij het bedrijf een rebranding ondergaat. De boodschap ‘Flitsmeister zet er een punt achter’ moet dan mogelijk letterlijk worden genomen, waarbij er dus een zichtbare punt achter de merknaam komt.”
Loek zegt
Flitsmeister: we zetten er een punt achter.
En dan vervolgens “volgens mij is dit verkeerd geïnterpreteerd”
Goh, je zou toch zeggen dat als mensen ‘we stoppen ermee’ interpreteren als dat ze ermee stoppen, er wel degelijk sprake is van een logische oorzaak/gevolg.
bietje zegt
Als het marketing is, dan is het idd ondoordacht. Mijn eerste reactie was: lopende abbo stopzetten en niet blijven betalen voor iets wat er niet meer is.
Ik heb Tomtom voor mijn navigatie, vind het niet erg om daar 19,95 per jaar voor te betalen waarbij ik alle wereldwijd beschikbare kaarten offline kan gebruiken.
De navigatiefuncties van FM en/of Waze boeien mij dus niet.
Echter schijnt FM wèl de meest actuele, betrouwbare en volledige flits (etc) informatie te geven van alle beschikbare apps.
Laten we hopen dat dit een storm in een glas water is. Ik heb FM Pro en dat is prima, kan ik wat meer instellen zoals die 20.000 “let op – pijlwagen” meldingen uitzetten bijv… Het is niet erg om voor een dienst te betalen die werkelijk een meerwaarde voor mij heeft.
Ik heb tussen 1998 en 2010 voor ruim 200GB aan muziek gedownload via Napster, Kazaa, Sharazaa, bittorrent etc etc… Toen een betaald abbo bij Spotify en momenteel apple-music (wel lossless) en nooit meer hoeven downloaden. Ergo: het is niet erg te betalen als de service maar goed is. Zo ook voor Flitsmeister.
Robert zegt
Ik ben al lang geleden gestopt met FM. Zal er ook geen traan om laten, met die enshittification die deze applicatie de afgelopen jaren over diens gebruikers heeft uitgestort.
jeffreym3 zegt
Het gehele marketingteam mag wat mij betreft direct hun ontslag indienen. Manmanman hoe kon je niet zien aankomen dat mensen dit interpreteren zoals ieder normaal mens dit zou interpreteren..
mjpamsterdam zegt
Dat Dotje. Heeft TomTom al niet zoiets reeds enige tijd ?
Jurgen zegt
Al jaren flitsmeister pro in combinatie met een FM two vast in de auto, kost geen drol in vergelijking tot de boetes die me waarschijnlijk bespaard zijn gebleven. Marketingstunt is wel een beetje onhandig, maar heeft wel zijn doel bereikt, ze hebben de aandacht..
nineelevenheaven zegt
Ik heb al een los device dat licht geeft. Het kan ook piepen, zoemen en andere geluiden afspelen.
Stel nou, dat je een perfecte routeplanner zou hebben op dat losse apparaat, met meldingen langs e route en een overlay met verkeersborden en stoplichten. Dat zou gaaf zijn!
Oh wacht…
Roskampies zegt
Vervangt dit ding de fm two?
Juist erg blij mee
potver7 zegt
Ben wel een beetje klaar met apps als Flitsmeister. Als gebruiker/automobilist is het natuurlijk retehandig dat je tijdig gewaarschuwd wordt voor een controle, en dat is dan ook de reden dat snelheidscontroles vaak worden aangekondigd. Dat verhoogt ook de verkeersveiligheid: als je weet dat ergens op een traject een controle staat, gaan de meeste mensen toch wat beter op de snelheid letten.
Maar zo’n app die op de meter nauwkeurig aangeeft waar het kastje staat, dat doet precies het tegenovergestelde: dit legitimeert te hard rijden op plaatsen waar toevallig niet zo’n controle is, en het is maar de vraag of de samenleving als geheel daar nou zo mee gediend is. Zo bezien snap ik landen wel waar het gebruik van dergelijke apps verboden is.
Maar goed, ik ben dan zo’n automobilist die zich doorgaans gewoon aan de snelheid houdt, en eens in de 3-4 jaar een snelheidsboete op de mat krijgt. Kan prima in Nederland.
Ik durf de stelling dus wel aan dat dit gewoon compleet overbodige gizmo’s zijn – maar ik snap dat Flitsmeister probeert een slaatje te slaan uit het ongeduld van een handjevol automobilisten.