UPDATE: Dit is er écht aan de hand bij Flitsmeister

Flitsmeister geeft duidelijkheid!

Slecht nieuws voor iedereen die zijn rechtervoet graag liet begeleiden door een vriendelijke piep. Flitsmeister, jarenlang vaste vriend en bijrijder van autorijdend Nederland, heeft woensdagochtend onverwacht aangekondigd per direct ‘er een punt achter te zetten’. Geen aftellen, geen overgangsperiode, gewoon: klaar.

Tenminste, dat dachten we met z’n allen. Het internet explodeerde zowat vanwege de aankondiging. Gelukkig kunnen we goed nieuws aan je melden. Na een gesprek met Flitsmeister weten we wat er echt speelt.

Flitsmeister-topman Jorn de Vries legt aan Autoblog.nl uit wat er aan de hand is bij de flitsapp. ”Onze aankondiging van vandaag heeft veel automobilisten in onzekerheid gebracht. Het doel van Flitsmeister is echter het tegenovergestelde: zorgen dat automobilisten precies weten wat hen te wachten staat. Daarom brengen we dan ook een einde aan de onzekerheid bij autorijdend Nederland: Flitsmeister blijft natuurlijk gewoon bestaan.”

Plots einde van een vertrouwde app?

Zoals enkelen van jullie al in de reacties dachten, gaat het om een marketingstunt. ”Vanmorgen hebben wij de aankondiging gedaan dat wij er een punt achter zetten. Dit is onderdeel van de lanceringscampagne van ons nieuwe product de Flitsmeister DOT (punt)”, zegt De Vries tegen Autoblog.nl.

Het idee van de DOT zet Flitsmeister is een einde, een punt dus, achter afleiding onderweg. Met dit nieuwe FM-speeltje wordt het gebruik van de app ”beter, uitgebreider en veiliger”, aldus de topman.

Morgen komt er extra informatie over het apparaatje naar buiten, maar er is online ook al meer info te vinden. Het nieuwe apparaatje is een cirkeltje met enkel een lichtstripje die in het midden van boven naar beneden loopt. De Dot geeft waarschuwingen met licht, geluid en spraak en is ook zonder abonnement te gebruiken. Je betaalt eenmalig 49,99 euro voor de Flitsmeister Dot.

Nog minder gratis?

Flitsmeister heeft de afgelopen jaren hard ingezet op betaalde abonnementen. Functies als CarPlay en Android Auto, ooit gratis, verdwenen allemaal in 2024. Met Flitsmeister Pro en Pro Plus kregen gebruikers extra’s als een reclamevrije ervaring en uitgebreide integratie in de auto.