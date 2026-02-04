Video: Vrachtwagen staat vast op de spoorovergang

Daar kun je niet parkeren.
Met een voorste zitrij kijkt een sherrif toe hoe een trein genadeloos een vrachtwagen omver beukt.
Bekijk ook deze video: Lamborghini mag ook in de winter buitenspelen
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Daar kun je niet parkeren.
Met een voorste zitrij kijkt een sherrif toe hoe een trein genadeloos een vrachtwagen omver beukt.
Bekijk ook deze video: Lamborghini mag ook in de winter buitenspelen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.