Video: Vrachtwagen staat vast op de spoorovergang

Auteur: , gepost om

Daar kun je niet parkeren.

Met een voorste zitrij kijkt een sherrif toe hoe een trein genadeloos een vrachtwagen omver beukt.

