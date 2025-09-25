TomTom keert terug in jouw auto, als concurrent van Flitsmeister

Oude tijden herleven, want je kunt weer een TomTom op je dashboard plakken!

Als je merk in de Van Dale terechtkomt, dan heb je het echt gemaakt. TomTom was een begrip, maar werd – net als Nokia – ingehaald door de tijd. Sindsdien verleent TomTom vooral diensten aan andere bedrijven. Nu maken ze echter een comeback op de consumentenmarkt.

TomTom lanceert vandaag twee producten: een nieuwe app en een apparaatje genaamd Tom by TomTom. Met de app kun je navigeren en je krijgt waarschuwingen voor flitsers en files. Een soort Flitsmeister dus. Of TomTom beter of slechter is hebben we nog niet uitgeprobeerd. Overigens had TomTom al de betaalde TomTom Go-app, maar nu is er een nieuwe app.

Daarnaast is er dus Tom, een apparaatje wat je op je dashboard kunt plaatsen. Er zit geen scherm op, alleen LED-lampjes en een zoemer. Op deze manier word je gewaarschuwd voor flitsers, files en andere gevaren. Dit kennen we ook ergens van, namelijk van de Flitsmeister One.

De app is gratis te downloaden, Tom is uiteraard niet gratis. Hiervoor betaal je €79,99. Tom is vanaf vandaag te reserveren via de website van TomTom en vanaf volgend maand ook verkrijgbaar via onder andere Amazon. Tom is wel een stukje duurder dan de Flitsmeister One, want die kost maar €29,99. Flitsmeister heeft natuurlijk wel een abonnement, maar dat is optioneel.